Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 835 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 805 bin 1 lira, en yüksek 6 milyon 905 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 düşüşle 6 milyon 835 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 885 bin liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Emeklilerin zam farkının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

İŞLEM MİKTARI 1.905 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 11 milyon 778 bin 221,65 lira, işlem miktarı ise 1.905,43 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 427 milyon 726 bin 218,77 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.885.000,00 En Düşük 6.805.001,00 En Yüksek 6.905.000,00 Kapanış 6.835.000,00 Ağırlıklı Ortalama 6.848.133,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 13.011.778.221,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.905,43 Toplam İşlem Adedi 143

Haberle İlgili Daha Fazlası