Merkez Bankası faiz indirim serisini 2026'da da sürdürdü. Yılın ilk faiz kararında 100 baz puanlık indirim yapan Merkez, böylece son 5 toplantıda toplamda 900 baz puanlık indirim yapmış oldu. İşte detaylar...

Temmuz 2025'te faiz indirimlerine start veren Merkez Bankası, 300 baz puanlık indirime gitmişti. Eylülde 250 baz puan, ekimde 100 baz puan, aralıkta ise 150 baz puan faiz indirimi yapan TCMB, son 4 toplantıda 800 baz puanlık indirim yapmıştı. Ocak 2026'da da faiz indirimine devam eden Merkez, 100 baz puanlık bir indirim daha yaptı. Böylece son 5 toplantıdaki faiz indirimi 900 baz puana ulaştı.

FAİZ YÜZDE 37'YE DÜŞTÜ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38’den yüzde 37’ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41’den yüzde 40’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5’ten yüzde 35,5’e indirmiştir." denildi.

2026'nın ilk faiz kararı! Merkez Bankası indirim serisine devam ediyor

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Merkez Bankası, piyasa beklentisinin altında bir hamle yaptı. Ekonomistlerin beklentisi 150 baz puanlık faiz indirimiydi.

Merkez'in açıklamasının devamı şöyle:

"Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

FAİZ ADIMLARI ENFLASYONA GÖRE ATILACAK

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

ENFLASYONDA HEDEF YÜZDE 5

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

2026 FAİZ TAKVİMİ

Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını 12 Mart tarihinde açıklayacak.

2026 faiz takvimi şöyle:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

