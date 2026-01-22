Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam geliyor. Dün 1 lira artan motorinin litresine bu gece yarısı itibarıyla büyük bir zam daha gelecek. Motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 lirayı aşacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş sonrası akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNE BİR ZAM DAHA

Dün 1 lira zam gelen motorinin fiyatı bir kez daha artıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatı bu gece yarısı 1 lira 43 kuruş daha artacak.

MOTORİNİN LİTRESİ 60 LİRAYI AŞACAK

Zammın ardından motorinin litresi Doğu'daki şehirlerde 60 lirayı aşacak. Türkiye'de akaryakıtın en pahalıya satıldığı il olan Hakkari'de 60 lira 18 kuruşa çıkacak. Bitlis ve Bingöl gibi şehirlerde de motorinin fiyatı 60 lirayı aşacak.

22 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 54.01 55.87 29.29 İstanbul Anadolu 53.83 55.69 28.69 Ankara 54.91 56.95 29.17 İzmir 55.20 57.20 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

