Anne babalar dikkat! Bakanlık ifşa etti, o markanın oyuncağı toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, "güvensiz "olarak nitelediği bir oyuncağı daha ifşa etti. Açıklamada oyuncağın markasına ve neden toplatılma kararı alındığına yer verildi, işte ayrıntılar.
- Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ni kullanarak bir oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu duyurdu.
- Gramsci markalı Yu-13C model oyuncak, yapılan denetimler sonucunda güvensiz tespit edildi.
- Ürünün güvensizlik nedenleri arasında boğulma ve yaralanma riski bulunuyor.
- Oyuncak ipinin uzunluğunun limit değerin üzerinde (920 mm) ölçülmesi güvensizlik nedeni olarak belirtildi.
- İlgili oyuncak hakkında yasaklanma ve piyasadan toplatılma kararı alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı riskli gıdaları tek tek tespit ederken; diğer yandan Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinde risk taşıyan ürünleri paylaşıyor.
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden bugün de bir oyuncağın kullanımının güvensiz olduğu ilan edildi.
OYUNCAK İÇİN 'GÜVENSİZ' KARARI
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Gramsci markalı Yu-13C model oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
GÜVENSİZLİK NEDENİ
Bakanlığın duyurusunda ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:
- Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar.
- İlgili ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçülmesi.