Ticaret Bakanlığı, "güvensiz "olarak nitelediği bir oyuncağı daha ifşa etti. Açıklamada oyuncağın markasına ve neden toplatılma kararı alındığına yer verildi, işte ayrıntılar.

Tarım ve Orman Bakanlığı riskli gıdaları tek tek tespit ederken; diğer yandan Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinde risk taşıyan ürünleri paylaşıyor.

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden bugün de bir oyuncağın kullanımının güvensiz olduğu ilan edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bekçilerin yetkileri yenilendi! Artık üst ve araç ararken bunları yapamayacaklar

OYUNCAK İÇİN 'GÜVENSİZ' KARARI

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Gramsci markalı Yu-13C model oyuncağın kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Anne babalar dikkat! Bakanlık ifşa etti, o markanın oyuncağı toplatılıyor

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Bakanlığın duyurusunda ürünün güvensizlik nedeni şöyle açıklandı:

- Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Yaralanmalar.

- İlgili ürünün olta ucunda bulunan ipin uzunluğunun 920 mm olarak limit değerin üzerinde ölçülmesi.

