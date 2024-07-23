Bakan Bolat tarihi rekoru vurguladı: Enflasyonda ciddi azalış trendi göreceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracat alanında kırdığı tarihi rekor ve enflasyon rakamlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Cari açıkta 32 milyar dolar azalma olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik gidişatına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cari açığın azalması, ihracatta kırılan rekor vb. pek çok ekonomik konuyu TRT Haber ekranlarında değerlendiren Bakan Bolat'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

İlgili Haberler Yunan basını yazdı! Türkiye tehditlere 5 savaş gemisiyle karşılık verdi

İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU

Dünya şartları ihracat için pek uygun değil. Bizim geçen yıl ihracatımız az bir miktar arttı ama bu yıl iyi gidiyoruz. 2023'te dünya ticareti 1,2 daraldı. Geçen yıl 255,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık.

Yılı 106 milyar dolarla dış ticaret açığıyla kapattık. Mayıs ayında en yüksek ihracatı gerçekleştirdik. Haziran rakamları bayram etkisiyle biraz geri kalmakla beraber Temmuz ayı verilerimiz ihracatta yüzde 10'luk bir artış gözlemliyoruz.

ENFLASYONDA AZALIŞ TRENDİ MESAJI!

Dış ticaret açığında 35 milyar dolar azalma sağladık, cari işler açığında ise 32 milyar dolar azalma sağladık müjdesini verebiliriz. Ekonomide uygulanan programın hemen hemen tüm göstergelerinde olumlu yükseliş var.

Sadece enflasyon rakamı mayısta zirve yaptı ancak haziranda gerileme başladı. Bundan sonraki aylarda ciddi bir azalış trendi göreceğiz enflasyonda. Vatandaşımızın hayat pahalılığı sıkıntılarının gerilemesini göreceğiz.

SCHENGEN VİZESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Schengen vizesi 30 yıldan fazladır geçerli. Pandemi döneminde insanlar seyahat edemedi. Daha sonra karantinalar bittikten sonra turizm çok hızlı hareketlendi. Dış ticaret çok hızlandı. Öğrencilerimizin eğitim talepleri çok arttı. Fakat AB ülkeleri büyükelçiliklerinde vize tesislerinde ciddi bir artış olmadı. AB Komisyonu, 'en çok vize Türkiye'ye verildi' diyor. Biz de kendilerinden hep şunu istedik. Biz aday ülkelerden birisiyiz. Tüm aday ülkelere vize kolaylığı sağlandı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da bu kolaylığın sağlanması gerekiyor. Kendilerinden isteğimiz şu oldu; uzun süreli ve çok girişli olması biriken vize talebini azaltacaktır. Özellikle iş insanları, nakliyatçılar, öğrenciler ve akademisyenlerin vize prosedürlerinin hızlandırılması gerekiyor. Brükselde vize konusuyla ilgili gerekli görüşmeleri yaptık. Ticaret yapıyoruz, Gümrük Birliği içindeyiz, iş insanlarının ve diğer herkesin büyük önem taşıyor. Türkiye'ye karşı haksızlık yapılıyor.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE SÜRECEK

2004 yılından 2020 yılına kadar bir iki yıl hariç ülkemiz tek haneli enflasyon yaşadı. Zaten bu yüzden ekonomi gelişti, büyüdü. Milli gelir 4,5 kat arttı. Kişi başına milli gelir 3300 dolardan 13110 dolara kadar yükseldi. AK Parti döneminde halkın satın alma gücü yükseldi. 2020 yılında salgın başladı. Maskenin 27 kat fiyatının artması stokçuluğun en somut örneğiydi.

Onu diğer malzemeler izledi. Bu sadece Türkiye'de olmadı. Her ailenin en az bir tanıdığı vardır yurt dışında. Oradaki fiyatları sorabilirler. En az 2-3 kat artışları görebileceklerdir. Onlara doğru düzgün ücret artışları vatandaşlara verilmedi. Türkiye'de ise her 6 ayda bir ücret artışları enflasyon üstünde refah payı verilerek destek sağlandı. Vatandaşımızın satın alma gücünün düşmesi önlendi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Salgınla olay bitmedi. Rusya-Ukrayna savaşı patladı, doğalgaz fiyatı 4 katına çıktı. Elektrik fiyatları arttı, gıda fiyatları uçtu. Niye? İkisi de büyük tarım ülkesiydi. Bunlar olumsuz gelişmeler oldu.

Geçen yıl ise tarihin en büyük deprem felaketlerini yaşadık. Türkiye toprağının yüzde 13-14'ünü ortada bırakamayız. Orayı ayağa kaldırmamız lazım.

EMLAK PİYASASINA VURGU

Aynı şey emlak piyasasında da oldu. Fiyat şişiren, manipülatif işlem yapanları tespit ederek gerekli cezalar verildi. Yetki belgeleri iptal edilen oldu. Reklam Kurulumuz gerekli cezaları da sağlıyor. Market-raf fiyat farkı denetimlerini sağladık.

-Lokanta, kafe ve pastane gibi yerler için önemli yönetmelik getirdik. Fiyatları ve menüleri göstermiyorlardı. Girişlerine menü ve fiyat listesi asılacak dedik. Bu kurallara uymayanlara da ürün başına 2 bin 200 lira ceza uygulaması var. Tüm ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyorlar. 1 Şubat'ta yeni iş arkadaşlarımız aramıza katıldı denetimle mücadele kapsamında.

CEZALAR PEŞ PEŞE

2023 yılında tüm denetimlerde 56 bin firma denetlendi, 1,5 milyar lira ceza uygulaması yapıldı. Bu yılın ilk 7 ayında 70 bin 600 firma denetlendi, 1 milyara yakın ceza uygulandı.

Enflasyon aşağı doğru inişe geçti. Eylülün sonunda enflasyon açıklanırken TÜFE'de 50'nin altını görmemiz çok yüksek. Hükümetin ekonomi programına inanç ve güven artacak.

FENOMEN REKLAMLARINI HEDEF ALDI

Reklam Kurulumuz tespit edilen veya şikayet edilen reklamları değerlendiriyor. Ürün veya müşteri aldatmaları tespit edilirse ciddi cezalar veriliyor. Kanun tasarısında cezaların 10 katına çıkarılması teklifi de var. İnsanları aldatma çabası içinde olanlara izin vermeyeceğiz.

Gümrüklerde 17 bin mesai arkadaşımız var. Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü. İki ekibimiz de görevlerini layıkıyla yapıyorlar. Bir söz vardır 'Hudur namustur' diye. Gümrükler de ekonomimizin namusudur. Gümrüklerde işlem hacmi 620 milyar dolar.