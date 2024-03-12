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Haberler > Ekonomi > Bakan Koca'dan emekli sorusuna cevap: "Reis söz verdi gereği yapılacak"

Bakan Koca'dan emekli sorusuna cevap: "Reis söz verdi gereği yapılacak"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Koca&#039;dan emekli sorusuna cevap: &quot;Reis söz verdi gereği yapılacak&quot;

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Ankara'nın Mamak ilçesini ziyaret etti. Emeklilerin durumunun sorulduğu Bakan Koca "Reis söz verdi gereği yapılacak" cevabını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 31 Mart yerel seçimleri kapsamında AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek olmak üzere Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti. Bakan Koca, emekli sorusuna, "en zor soruyu sordun" diyerek cevap verdi.

"REİS SÖZ VERDİ GEREĞİ YAPILACAK"

Mamak'ta bir iş hanını ziyaret eden Sağlık Bakanı Koca'ya "Emeklilerin durumu ne olacak?" diye soruldu. Bakan Koca, şu cevabı verdi:

Bakan Koca'dan emekli sorusuna cevap:

"En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi Reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız.' dedi.

Bakan Koca'dan emekli sorusuna cevap:

Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı."

Bakan Koca'dan emekli sorusuna cevap:

Fiyatları sorup İstanbul'daki fiyatlarla karşılaştıran Koca, Ankara'nın daha ucuz olduğunu söyledi. Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEMDUH13 Mart 2024 03:54

Memura verilen seyyanen zammın memur emeklisi için de verilecektir diye seyyanen zam sözü verilmişti. Temmuzdan beri bekliyoruz.

HUZAYFA 13 Mart 2024 02:08

İnşaAllah.Zaten vermezse bizde ilk defa terkedecegiz, Reis' i.

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