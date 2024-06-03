Bakan Şimşek'ten ihracat rekoru kırılmasına ilk yorum: Dış dengedeki iyileşme devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ihracatın mayıs ayında rekor kırmasını değerlendirdi. Dış dengedeki iyileşmenin devam ettiğini belirten, "Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatın 24 milyar 75 milyon dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rekorunu kırdığını duyurdu. Bakan Bolat ayrıca, yıllıklandırılmış ihracatın 260,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünü söyledi. Bu gelişme sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten ilk değerlendirme geldi.

Bakan Şimşek konu hakkında şunları söyledi:

"Dış dengedeki iyileşme devam ediyor.

İhracatın yüzde 11,4 arttığı, ithalatın ise yüzde 10,3 daraldığı mayısta dış ticaret dengesi yıllık 6 milyar dolar iyileşti.

Nisandaki geçici bozulmanın ardından dış ticaret dengesindeki iyileşme öngörülerimiz doğrultusunda devam etti.

Son 20 yılda ortalama yüzde 3,8 olan cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yüzde 2,5 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz.

Açığın daralması dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak kalıcı rezerv birikimine imkan sağlayacaktır.



Dezenflasyonun dengelenmeye eşlik edeceği bir döneme giriyoruz."