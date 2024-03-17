BBP lideri Destici Bakan Şimşek'e çağrı yaptı: "Çiftçiler için motorinde ÖTV'yi kaldırın"

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çiftçiler için motorinde ÖTV ve KDV indirimi çağrısı yaptı. Destici, "Çiftçinin kullandığı mazottan neyin özel tüketim vergisi alınıyor? Sayın Maliye Bakanım, lütfen çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV'yi de KDV'yi de kaldırın" dedi.

Yerel seçimlere iki hafta gibi kısa bir süre kala Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, çiftçiler için motorinde ÖTV ve KDV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrı yapan Destici, "Lütfen çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV'yi de KDV'yi de kaldırın" dedi.

YEREL'DE CUMHUR İTTİFAKI İLE BİRLİKTEYİZ

BBP lideri Mustafa Destici, Eskişehir'in Odunpazarı ve Alpu ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdürdü. 31 Mart yerel seçimlerine 14 gün kaldığını belirten Destici, terörle arasına mesafe koyan, terörün uzantılarıyla işbirliği yapmayan partilere ve adaylarına seçimin hayırlı olmasını diledi.

DESTİCİ'DEN EMEKLİ VE ÇİFTİÇİLER İÇİN ÇAĞRI

Yerel seçimlerde yine Cumhur İttifakı'yla birlikte olduklarını dile getiren Destici, emekli ve çiftçiler için çağrılarını yineledi. Destici, emeklilerin, çiftçilerin, esnafın ve kadınların haklı taleplerinin bulunduğunu ve hepsinin takipçisi olduklarını söyledi.

DESTİCİ'DEN BAKAN ŞİMŞEK'E ÖTV İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Desitici şu ifadeleri kullandı:

"Bakın emekliler konusunda burada bir mağduriyet var. Traktörün kullandığı mazottan vergi alınıyor. Hem de ne vergisi biliyor musun? Özel tüketim vergisi. Bu çiftçi, bu traktörü sürerken, tarlayı sürerken, o buğdayı ekerken, o pancarı sökerken, o patatesi çıkartırken özel mi tüketiyor bu mazotu? Üretim için kullanıyor. Çiftçinin kullandığı mazottan neyin özel tüketim vergisi? Sayın Maliye Bakanım, lütfen çiftçimizin kullandığı mazottan ÖTV'yi de KDV'yi de kaldırın."

Destici, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilerek 17 bin lira olması gerektiğini kaydetti.