Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre 2025’te 6 ana ürün grubunda geçen yıla kıyasla iç satışlarda yüzde 3 daralma yaşandı. 2025 yılı iç piyasa satışları 9,9 milyon adet olarak gerçekleşti. 2

ÖNDER ÇELİK - 2025’de ihracat, bir önceki yıla kıyasla 2,2 milyon adet, yani yüzde 10 azalırken, üretim yüzde 9 geriledi. Sektör son 4 yılda 5,8 milyon adetle ihracatta yüzde 22 kayıp yaşadı.

2025’te 20,2 milyon adet olarak kaydedilen ihracat hacminin 2017 seviyelerine geri döndüğünü belirten TÜRKBESD Başkanı Alper Şengül, bu durumun sektör için son 10 yılda elde edilen kazanımların kaybedilme riski anlamına geldiğini vurguladı.

Beyaz eşyada kırmızı alarm! İhracat hacmi 2017 seviyesine geriledi

Üretim 2021'de 26 milyon adetle zirveyi görmüştü. Şengül, üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini ihraç eden bir sektör olarak, bu kayıpların kalıcı hâle gelmemesi için ihracatı destekleyecek politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Dış pazarlarda Uzak Doğulu oyuncuların rekabetçi maliyetlerle elde ettikleri pazar payı kazanımlarının da sektör üzerinde ilave baskı oluşturduğunu belirten Şengül, şunları söyledi: Asya menşeli ülkeler AB’de son yıllarda çok aktif olmaya başladı. Rekabetçiliği etkileyen faktörlerin başında ham maddeye erişim ve girdi maliyetleri geliyor.

Beyaz eşyada kırmızı alarm! İhracat hacmi 2017 seviyesine geriledi

GEKAP MALİYETİ 3 MİLYAR TL

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Benay Bakışkan, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) artışlarının sektörde ciddi maliyet baskısı oluşturduğunu belirterek “2020’de uygulanan birim fiyatlar, Aralık 2025 itibarıyla %1.550- %1.666,7 bandında artarken, Aralık 2025 ÜFE ve TÜFE’de bu artışlar sırasıyla %735,5 ve %596,1 gerçekleşmiştir. Yıllık GEKAP yükü 3 milyar TL düzeyine ulaştı” dedi.

Bakışan, GEKAP yükümlülüklerinin geçici süreyle sıfırlanması veya yarıya indirilmesini istedi. TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz da “Girdi maliyetlerimizin yaklaşık %17’sini oluşturan yassı çelik ürünleri kapsamında yer alan soğuk, galvaniz ve boyalı saclara yönelik devam eden anti-damping soruşturmasının önlemsiz olarak sonuçlandırılması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri ise enerji verimli ürünlerin yaygınlaşmasına yönelik kapsamlı bir hareket planına duyulan ihtiyacı dile getirdi.



Haberle İlgili Daha Fazlası