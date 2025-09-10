Bir gecede bütün emekleri gitti! Zarar 170 milyon lira

Isparta'nın Eğirdir ve Gelendost ilçelerinde geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle tarım arazileri etkilenirken, özellikle elma üretimiyle öne çıkan bölgede, bahçelerin üzerine kurulan dolu fileleri yağan dolunun ağırlığına dayanamayarak yırtıldı.

TOPLAM ZARAR 170 MİLYON TL

Yapılan ilk incelemelere göre, Gelendost'ta 3 bin 200 hektar, Eğirdir'in Barla köyünde ise bin 500 hektar alandaki elma bahçeleri doludan zarar gördü. Sadece Barla köyü çevresinde yaklaşık 4 bin 200 ton sofralık elmanın kullanılamaz hale geldiği, bölgedeki toplam zararın ise 170 milyon TL olduğu ifade edildi.

"NE YAPARSAK YAPALIM HER TÜRLÜ ZARARDAYIZ"

Elma üreticisi Mehmet Eryılmaz konuyla ilgili "Görünen köy kılavuz istemez. Büyük bir zarara uğradık. Bundan sonra ne yaparsak yapalım her türlü zarardayız. Bu zamana kadar elimizden geldiğince bahçelerimize baktık, hiçbir masraftan da kaçınmadık. Ama bu Allah'tan gelen bir şey. Sayın Valimizin açıklamalarını da duyduk. Geçen yıl Büyükkabaca köyünde de aynı durumu yaşamıştık ve valilik sorunumuzu çözmüştü. İnşallah bu kez de sorunumuza çözüm bulunur. Eğer bu ürün dalında kalırsa biz çok büyük zarar ederiz" dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şöyle denildi: