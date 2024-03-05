Bitcoin rekor seviyeye çıktı! Tarihi zirveye çok yakın

Amiral kripto para birimi Bitcoin, rekor koşusunu sürdürüyor. Bitcoin bugün 69 bin doları aşarak tarihi 69.275 dolar zirvesine yaklaştı.

Amiral kripto para birimi Bitcoin tarihi zirvesine çok yaklaştı. Dün 68 bin doları aşarak son iki yılın zirvesine yükselen Bitcoin bugün 69 bin dolar eşiğini de aştı.

BITCOIN TARİHİ ZİRVESİNE ÇOK YAKIN

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından verilen spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) onayının ardından yükselişe geçen Bitcoin, ETF'ye olan ilginin artmasıyla rekor serisini hızlandırdı.

BTC Yarılanması (Halving) öncesi rekora koşan Bitcoin bugün 69 bin doları aşarak, Kasım 2021’de gördüğü 69 bin 275 dolar seviyesine bir adım daha yaklaştı.

Bitcoin, saat 18.00 sıralarında 69.063 doları gördü.

4 BİN BİRDEN DOLAR DÜŞTÜ

Amiral coin daha sonra 4 bin dolar birden düşüş yaşadı. Bitcoin, 65 bin dolar seviyesine geri çekildi. 65 bin 89 doları gören Bitcoin anlık olarak 65 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BİTCOİN HALVİNG NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bitcoin Halving’in Nisan sonu Mayıs başı gerçekleşmesi bekleniyor. Halving’in ardından Bitcoin arzı yarı yarıya azalacak.