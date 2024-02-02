Borsada hisse senedi bayramı! Yükseliş devam edecek mi?

Son üç ayda azalan yatırımcı sayısında rağmen borsa rekor üstüne rekor kırıyor. Endeks için artık 9000 sesleri yükselirken, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan ocak ayı verilerine göre, borsada işlem gören payların değeri 4,65 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Toplam yatırımcı sayısı 7 milyon 276 bin kişi oldu. Portföy büyüklüğü 10 milyon ve üzerinde olan “büyük yatırımcı” sayısında hissedilir artış yaşanırken; 100 bin TL altındaki “küçük” yatırımcıların borsadan kaçışı sürüyor.

Türkiye Gazetesi Özel - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi emin adımlarla yükselişini sürdürüyor. 1 Şubat’ta 8646 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışına imza atan BİST100 endeksinde yükseliş ivmesinin devam etmesi bekleniyor. Analistler, “8550 seviyesini bu aşamada ilk önemli destek olarak takip ediyoruz. Bu seviyenin korunması halinde alım iştahının sürmesi ve öncelikle 8750’ye varabilecek yükselişlerin yaşanması muhtemel gözüküyor. Geri çekilmelerde ise ilk etapta 8347 seviyesinin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çünkü bu seviye, yükseliş trendi güç kazanırken 26 – 29 Ocak işlem günleri arasında grafik boşluğu oluşturan bir nokta olarak karşımıza çıkıyor” görüşünü dile getiriyor.

4,65 TRİLYON LİRALIK DEĞER!

Bu arada ocak ayında ciddi primlenme yaşayan borsa şirketlerinin toplam pay değerinde de önemli artış yaşandı. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Ocak Ayı Saklama Verilerine göre, borsada işlem gören tüm hisse senedi paylarının değeri, 31 Ocak tarihi itibarıyla 4,65 trilyon TL olarak kayıtlara geçti. Borsada toplam bakiyeli yatırımcı sayısı ise 7 milyon 276 bin kişi oldu. Öte yandan borsada işlem görmeyen paylar da dahil edildiğinde, toplam pay senedi değeri 11,22 trilyon TL’ye yükseliyor.

BÜYÜK YATIRIMCI FAKTÖRÜ!

Borsada yatırımcı sayısının azaldığı bir dönemde değer artışlarının yaşanması da dikkat çeken bir diğer nokta oldu. Çünkü yine MKK verilerine göre borsada portföy büyüklüğü 10 milyon TL ve üzerinde bulunan yatırımcı sayısında, son 1 ayda yaklaşık yüzde 16 artış yaşandı. Bu profildeki yatırımcı sayısı 17 bin 750 rakamının da üzerinde gerçekleşti. Sadece ocak ayında portföy değeri 1000-100.000 TL arasında bulunan yatırımcı sayısında ise yaklaşık olarak 145 bin kişilik bir gerileme kaydedildi.

AKBANK BİLANÇO AÇIKLADI

Bu arada borsadaki şirketlerin 2023 bilançoları da gelmeye devam ediyor. Akbank’ın 2023 yılında net kârı, yüzde 10,8 artışla yaklaşık 66,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın 4. Çeyrekte ise kârlılığının bir miktar gerilediği dikkat çekti. 3. Çeyrekte 22,45 milyar TL kâr açıklayan Akbank’ın son çeyrekteki kârı, 15 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Nuh Çimento ise 2023 yılında 2 milyar 14 milyon TL kâr açıkladı. Şirket bir önceki yıl 2 milyar 149 milyon TL kâr açıklamıştı. Böylece şirket kârlılığında yıllık bazda yüzde 6,3 oranında bir gerileme kaydedildi.