Borsaya tepki alımları geldi! Dolar durmuyor, altın ayağa kalkamıyor

Dolar, altın ve borsada son dakika!... 14 Şubat işlemlerinde dolar 30,76’ya kadar yükseldi. Altın fiyatları ise ABD TÜFE verisinin ardından zayıf görünümünü koruyor. Ons altın 1987 dolara düşerken; Kapalıçarşı’da gram altın 2055 TL’ye geriledi. Borsa ise tepki alımları ile yeniden 9000 puanın üzerine çıktı. Analistler, “Dolar endeksi ve ABD tahvillerinin gücünü koruması, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Borsa tarafında gelen tepki anlamlı olmakla birlikte, 9200 aşılmadan yeni zirvelere yolculuk biraz gecikebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalar, beklentiyi aşan ABD TÜFE verisinin ardından yön bulmaya çalışırken; dolarda yükseliş, altında gerileme ve borsada tepki alımlarının yaşandığı bir işlem günü geride kaldı.

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi günü yüzde 0,87 artışla 9.072,08 puandan tamamladı. Önceki gün 9000 psikolojik seviyesinin altında kapanış gerçekleştiren ve bugün de en düşük 8917 puanı gören endeks, toparlanarak pozitif bölgeye geçmeyi başardı.

DOLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Dolarda yükseliş devam ederken; bugün en yüksek 30,76’nın üzerini test eden kur, akşam saatlerinde 30,7550 seviyelerinde denge bulmaya çalıştı. ABD tahvil faizlerinde yükseliş hız kesse de 4,60’ın üzerindeki hareketlilik devam etti. Dolar endeksi de gün içerisinde kritik 105,00 seviyesine oldukça yaklaştı. FED’e dair faiz indirimleri için artık temmuz ayının telaffuz edilmeye başlanması, doların diri durmasında etkili oluyor.

ONS ALTIN TOPARLANAMADI

Altın fiyatları ise güçlü dolara karşı ilk şoku atlatamadı. ABD TÜFE öncesinde 2028 dolar seviyelerinde bulunan ve verinin ardından hızla düşüşe geçen altın, bugünkü işlemlerde de toparlanamadı. Ons altında düşüş hızı gerilese de fiyatlar akşam saatlerinde 1987 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam düne göre de bir miktar gerilemeye işaret etti.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı bugün 2050 TL’nin altına sarktı. Yükselen dolardan destek bulan gram, toparlanarak akşam saatlerinde 2055 TL’den işlem görüyor. TSİ 18:30 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 406, yarım altın 6 bin 851 ve tam altın 13 bin 480 TL’den satılıyor.

PİYASALARDA BEKLENTİ

ABD TÜFE verisinin ardından ilk işlem gününde piyasaların bir miktar sakinleştiğine işaret eden analistler “Dolar endeksi ve ABD tahvillerinin gücünü koruması, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Ons altın tarafında özellikle 1975 dolar seviyesi kritik. Borsada ise gelen tepki anlamlı olmakla birlikte, 9200 aşılmadan yeni zirvelere yolculuk biraz gecikebilir. Aşağıda da 8900 desteğinin sağlamlaştığını görmemiz gerekecek” uyarısında bulunuyor.