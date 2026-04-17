Türkiye, doğalgaz arzında esnekliği artıracak kritik bir projeyi devreye alıyor. Dörtyol FSRU’da LNG’nin tankerlerle taşınmasını mümkün kılacak yeni sistemle tesis, çok yönlü bir enerji merkezine dönüşecek. Proje tamamlandığında boru hattı olmayan bölgelere doğrudan LNG ulaştırılması sağlanacak.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye, doğalgaz arzında esnekliği artıracak yeni bir adım atıyor. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş BOTAŞ, Hatay’daki Dörtyol FSRU (Yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi) tesisinde LNG’nin yalnızca gazlaştırılarak sisteme verilmesi değil, aynı zamanda sıvı hâlde kara tankerleriyle taşınmasını da mümkün kılacak bir proje başlatıyor.

“Dörtyol Petrol ve FSRU İskelesinin Rehabilitasyonu ve Modifikasyonu” kapsamında mevcut iskele uzatılacak, LNG’nin tankerlerle taşınmasına imkân sağlayacak yükleme tesisi kurulacak.

Yaklaşık 2,5 yılda tamamlanması planlanan yatırımla tesis, çok yönlü bir enerji ve lojistik merkezine dönüşecek. Dörtyol böylece klasik bir gazlaştırma terminalinin ötesine geçerek hibrit bir yapıya kavuşacak.

Türkiye’de Marmara Ereğlisi ve Aliağa gibi kara LNG terminallerinde uzun süredir uygulanan, LNG’nin tankerlerle taşınması modeli, Dörtyol FSRU’da hayata geçirilecek yeni sistemle, Türkiye’de ilk kez bir yüzer LNG tesisinde tankerle LNG taşımacılığı entegre edilecek.

Bu modelle birlikte, boru hattı bulunmayan bölgelere ve sanayi tesislerine doğrudan LNG ulaştırılması mümkün olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı plan doğrultusunda Dörtyol tesisine ikinci bir FSRU eklenmesiyle günlük 28 milyon metreküp olan gazlaştırma kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. 2018 yılında devreye alınan Dörtyol FSRU Tesisi, yüzlerce gemiden gemiye transfer operasyonu ile milyarlarca metreküp doğalgazı sisteme kazandırarak 4 bölgedeki 17 ilin doğalgaz ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Türkiye’nin LNG altyapısı, ikisi kara tipi olmak üzere beş ana terminalden oluşuyor. Marmara Ereğlisi ve Aliağa terminalleri sistemin omurgasını oluştururken, üç FSRU terminalinin toplam günlük kapasitesi 75 milyon metreküpü aşıyor.

