IC Holding İnsan ve Kültür Başkanlığı liderliğinde yürütülen DENK Programı kapsamında Paydaş Buluşması İstanbul’da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, eşitlik odağındaki gelişim alanları masaya yatırıldı. Etkinlik öncesinde düzenlenen sohbet buluşmasında konuşan IC Holding CEO’su Can Çaka, dünyanın kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini belirterek, “Ekonomik düzen artık yalnızca finansal kazançla değil; finansal, beşeri ve sosyal sermayenin dengeli dağılımıyla şekilleniyor. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz. Adil olmayan hiçbir gelişme sürdürülebilir değildir. 20 bini aşkın çalışanımız, ülkemizin 7 bölgesinden dünyanın 4 kıtasına uzanan projelerimizle gelişerek büyümeye devam ediyoruz. Üç ana başlığa odaklıyoruz: ‘İşte Eşitlik’, ‘Eğitimde Eşitlik’, ‘Fırsatta Eşitlik’. DENK bizim için eşitlik ve kapsayıcılığı içselleştiren bir kültür oluşturma sürecinin önemli bir adımı” dedi. DENK programı kapsamında 500’ü aşkın çalışanla yüz yüze eğitimler ve odak grup çalışmaları yaptıklarını belirten Çaka, “2026’da tüm çalışanlarımıza bu eğitimleri yaygınlaştırmayı ardından paydaşlarımıza ve çalışanlarımızın ailelerine de benzer eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Eğitim ve fırsat eşitliği alanında İbrahim Çeçen Vakfı yürüttüğümüz projelerin öncülüğünü yapıyor. Vakfımız aracılığıyla bugüne kadar 20 binden fazla öğrenciye burs imkânı sağladık. İnanıyoruz ki; gelecek DENK düşünenlerin, DENK davrananların ve DENK adım atanların olacaktır” diye konuştu.

ATİNA HAVALİMANI İÇİN ÇALIŞIYOR

Cirolarında yurt dışının payını artıracaklarını belirten Can Çaka, şöyle konuştu: Yollar, köprüler, havalimanları, altyapı projeleri konusunda dünyadaki farklı fırsatları inceliyoruz. Vietnam ve Suudi Arabistan’daki havalimanı projelerimiz devam ederken, Atina Havalimanı’nın genişletilmesi projesinde yer almak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÖNDER ÇELİK

Haberle İlgili Daha Fazlası