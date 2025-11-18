Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 bin dar gelirli öğrenciye toplam 392 milyon liralık burs desteği sağladı ve ilkokul, ortaokul ile lise öğrencilerinin eylül, ekim ve kasım ödemeleri hesaplara aktarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik başlattığı eğitim desteği projesi kapsamında yaklaşık 30 bin öğrenciye toplam 392 milyon liralık burs desteği sağlıyor.

Proje, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eylül, ekim ve kasım ayı ödemelerinin hesaplara aktarılmasıyla devam ediyor.

Üniversite öğrencilerine ise ilk ödemenin 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacağı ve eylül, ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dört aylık ödemenin toplu olarak aktarılacağı açıklandı.

2025-2026 eğitim öğretim dönemi için hayata geçirilen destek programından; ilkokul ve ortaokul düzeyinde 20 bin 100 öğrenciye 226 milyon 125 bin lira, lise düzeyinde 5 bin 861 öğrenciye 65 milyon 936 bin lira kaynak sağlanacak.

Üniversite öğrenimi gören 3 bin 990 öğrenciye ise toplam 99 milyon 775 bin lira burs desteği sunulacak. Program kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 9 ay boyunca aylık 1.250 TL ödeme yapılırken, üniversite öğrencileri 10 ay boyunca aylık 2.500 TL burs alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim beyannamesinde 20 bin öğrenciye destek taahhüdünde bulunduklarını, ancak proje kapsamını 30 bine çıkardıklarını vurguladı. Başkan Büyükakın, “Başvurusu kabul edilen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin eylül, ekim ve kasım ayı ödemeleri hesaplara geçti. Çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanması için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Güle güle harcayın, Allah zihin açıklığı versin” ifadelerini kullandı. Ödemeler öğrencilerin “41 Kart” hesaplarına aktarılırken, kartı bulunmayan hak sahipleri en yakın Sosyal İletişim Merkezine başvurarak kartlarını teslim alabilecek. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, programın amacının öğrencilerin eğitim hayatını desteklemek ve dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafi fletmek olduğunu belirterek, bursların düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.

BATIKAN ALTAŞ

