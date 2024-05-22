Ceza dediğin böyle olur! Maliye’den “Demir Yumruk” İki firmaya rekor ceza kesildi

Demir çelik piyasasını manipüle eden, rakiplerini devre dışı bırakıp tekelleşen, paravan şirketler ile devleti yüklü zarara uğratan iki firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.

İki demir çelik şirketine 7 milyar lira ceza kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, demir çelik sektöründe faaliyette bulunan şirketleri yakın takibe almıştı.

DEMİR ÇELİK PİYASASINDA MANİPÜLE

Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı vergi müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

İKİ BÜYÜK FİRMAYA 7 MİLYAR TL CEZA

İki büyük firma nezdinde düzenlenen raporlar sonucunda 7 milyar lira vergi ve ceza tarh edildi. Firmalardan birine 5 milyar lira, diğerine 2 milyar lira ceza kesildiği belirtiliyor. Diğer mükellefler hakkında devam eden incelemelerin ise tamamlanmak üzere olduğu ve 7 milyarlık rekor cezanın da üstünde cezaların kesileceği öğrenildi.

Bu mükelleflerle ilgili MASAK mevzuatı kapsamında aklama suçu incelemeleri de vergi incelemeleriyle birlikte yine vergi müfettişleri tarafından yürütülüyor. Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor. İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hâle getirilmesini amaçlayan ‘inşaat demiri izleme sistemi’ de bunlar arasında yer alıyor.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde vergi müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor. Demir çelikteki inceleme sürecinin bir benzeri daha önce akaryakıtta yapılırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta 50 ilde 5.100 mükellef için sahte fatura incelemesi başlatmıştı. 230 müfettiş 17 milyar liralık operasyonu sürdürüyor.