Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kamuda tasarruf mesajı

Kamuda tasarruf çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Romanya’da gazetecilerin kamuda tasarruf çalışmalarına ilişkin sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuoyunun bu konudaki beklentilerine azami dikkat gösterileceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/ CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ- Alınacak çeşitli tasarruf tedbirleri konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığının, diğer taraftan da Strateji Bütçe Başkanlığı’nın kapsamlı bir çalışma yaptığını hatırlatan Yılmaz, “Bu ikisini konsolide ediyoruz ve yakın bir gelecekte olgunlaştıracağız. Bütün bu maddeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. İşin ana fikri şu: Gereksiz harcamaları azaltmak, var olan harcamalarda da verimliliği artırmak. Nasıl artırılacak verimlilik; odaklanarak. Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçları düşünülerek harcamaların odaklanması, verimliliğinin artırılması, bir yandan da geçmişte belki gerekli olabilirdi ama şu anda anlamını kaybetmiş birtakım kalemlerin tespit edilerek bunlarda azaltmaya gidilmesi. Şimdi tek tek maddelere girmemiz doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu değerlendirme, teknik çalışma süreci devam ediyor. Tamamlandığında zaten bunlar kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Kamuoyunun bu anlamdaki beklentilerine, düşüncelerine de elbette bu dönemde azami bir dikkat gösterilecektir. Kamu, elbette görevini yapmalı. Kamu, millete hizmet etmek için var. Devlet, millete hizmet etmek için var. Bu görevini en etkin, en verimli şekilde yapmalı ama bunu yaparken gereksiz harcamaları da olabildiğince azaltarak hem bütçe dengemizi daha sağlıklı yere taşıma, hem de makro hedeflerimize, özellikle de enflasyonu düşürme hedefimize katkıda bulunma amacını taşıyoruz. Ülkemizin birinci önceliği, enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla bu konuda çok yönlü bir şekilde yaklaşıyoruz. Bu sadece para politikasıyla düşünülmemesi gereken bir alan. Maliye politikasının da maliye politikasına daha fazla destek olduğu, yapısal reformlarla yine verimliliğin, rekabet gücünün artırıldığı bir programımız var” dedi.

“BÜTÇE AÇIKLARINI BELLİ BİR SEVİYEDE TUTMAK DURUMUNDAYIZ”

Kamu tasarrufunun önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Türkiye, bir taraftan deprem yüküyle karşı karşıya olan bir ülke. Geçen yıl 900 milyar liranın üzerinde depreme harcama yapıldı. Bu yıl da bütçemizde 1 trilyon 28 milyar sadece deprem bölgesi için harcama öngörüyoruz. Bunları yaparken, makro istikrarımızı korumak açısından bütçe açıklarını belli bir seviyede tutmak durumundayız. Her zaman söylüyoruz: Programımız üç ayaklı bir program; bir taraftan para politikası, bir taraftan maliye politikası, diğer taraftan yapısal reformlar. Maliye politikası kısmında kamu tasarruflarının çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

“KALICI ŞEKİLDE SOSYAL REFAHI ARTIRMAK İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları da kaydetti:

“Bütün bunların sonunda da enflasyonun düştüğü, dengelerin daha sağlıklı hale geldiği bir ortamda kalıcı bir şekilde sosyal refahı artırmak istiyoruz. En genel amacımız da bu. Bunu yapmak için, koordineli bir şekilde, bir ekip ruhu içinde bütün kurumlarımızın katkısıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar bittiğinde detaylarını kamuoyuyla paylaşırız.”