Devler otomobili Türkiye'den aldı! İlk çeyrekteki ihracatın yüzde 67'si AB ülkelerine

Avrupa, yılın ilk çeyreğinde otomobilde Türkiye’yi tercih etti. Ocak-mart döneminde ihracatın 6,1 milyar dolarlık yüzde 66,9’u, Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. Ürünler en çok dünya otomobil devleri Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya’ya gönderildi.

Türkiye otomotiv endüstrisinin yılın ilk 3 ayındaki ihracatının 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarla yüzde 66,9’u Avrupa Birliği (AB) ülkelerine oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-mart döneminde 190’dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ihracat yapan otomotiv sektörü, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,1 artışla 9 milyar 132 milyon 431 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisi, bu dönemde ülke ihracatının yüzde 14,3’ünü gerçekleştirdi.

AVRUPA EN ÖNEMLİ PAZAR

Ülkeler bazında bakıldığında AB ülkeleri, ocak-mart döneminde Türkiye’nin otomotiv ihracatında yüzde 66,9 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkelere 3 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 1 artışla 6 milyar 108 milyon 213 bin dolarlık ihracat yapıldı. Böylece AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu. Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla dâhil olduğu “diğer Avrupa ülkeleri” grubuna ihracat ise yüzde 27 artışla 1 milyar 228 milyon 919 bin dolar oldu.

ALMANYA BİRİNCİ SIRADA

Otomotiv endüstrisinin ana pazarı olan Almanya, bu yılın ilk çeyreğinde de en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye’den Almanya’ya geçen yıl 1 milyar 271 milyon 286 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 264 milyon 560 bin dolar olarak hesaplandı. Birleşik Krallık, 1 milyar 21 milyon 510 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Yine otomotiv sektörünün önemli pazarlarından AB üyesi Fransa’ya bu yılın ilk 3 ayında 968 milyon 873 bin dolarlık ürün satıldı. İtalya’ya 950 milyon 367 bin, İspanya’ya 501 milyon 645 bin, Slovenya’ya 398 milyon 589 bin, Polonya’ya 396 milyon 61 bin, Belçika’ya 385 milyon 730 bin ve Romanya’ya 246 milyon 924 bin dolarlık otomotiv ihraç edildi.

HER 10 ARAÇTAN 9'U OTOMATİK

Türkiye’de F, E ve D segment otomobillerin tamamı otomatik vites otomobillerden oluştu. 2015 yılının Ocak-Mart döneminde satılan her 2 araçtan 1’i manuel vitesken, 2024’ün Mart sonunda manuel vites otomobil satışlarının pazar payı tek haneye yaklaştı. Mart sonu itibarıyla otomatik şanzımanlı otomobiller, satışlardan 208 bin 441 adetle yüzde 89,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 24 bin 948 adetle yüzde 10,7 oldu. Satılan her 10 otomobilden 9’u otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Küresel otomatik vites otomobil üretiminin, manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının satışlarda etkisi olduğu belirtiliyor. Otomobil satın alırken fiyat, yakıt ve motor tipi de önemli rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi kullanıcı tercihlerinde önemli bir faktör. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkânı sunan otomatik vites otomobillere ilgi giderek artıyor.

ÜLKE İHRACAT (DOLAR)

Almanya 1.264.560.912

Birleşik Krallık 1.021.510.632

Fransa 968.873.115

İtalya 950.367.806

İspanya 501.645.041

Slovenya 398.589.184

Polonya 396.061.097

Belçika 385.730.133

ABD 277.121.651

Romanya 246.924.847