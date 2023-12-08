DİSK'ten asgari ücret ve emekli için rekor zam talebi

8 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:27

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde taleplerini açıkladı.

Asgari ücretin yılda dört kez belirlenmesini talep eden Çerkezoğlu, iki asgari ücretin toplam tutarının 45 bin TL'lik yoksulluk sınırının üzerinde olmasının gerektiğini söyledi. Emeklilere yapılacak zamma da dikkat çeken Çerkezoğlu, en düşük emekli maaşının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istedi.

"BÖLÜŞÜM KRİZİ YAŞANIYOR"

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün hızla eridiğini, vergilerle işçinin gelirinin azaldığını öne süren Çerkezoğlu, "Cumhuriyet tarihinin en ağır bölüşüm krizi yaşanırken, bu düzenin tüm çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere dönmeye devam ederken 2024 yılı asgari ücret müzakereleri başlıyor" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET ORTALAMA ÜCRET HALİNE GELDİ"

Acilen atılması gerektiğini düşündüğünü adımları sıralayan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

"Ülkemizde asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği unutulmamalıdır. Milyonların asgari ücrete mahkûm edilmemesi için sendikal hakların kullanımının önündeki tüm engeller ve barajlar kaldırılmalı, toplu pazarlık kapsamı genişletilmelidir.

Gerçek dışı resmi enflasyona göre, hiçbir zaman tutmayan hedeflenen enflasyona göre ücret artışları kabul edilemez. Bizler çalışıyoruz, bizler üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa hakkımızı istiyoruz.

"YILDA 4 KEZ BELİRLENMELİ"

Asgari ücret yüksek enflasyon koşullarında yılda dört kez belirlenmelidir. Bir evde iki kişi çalıştığında gelirleri yoksulluk sınırını aşmalıdır.

Asgari ücret, uluslararası standartlara uygun şekilde, işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği bir ücret olmalıdır.

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanacak oran yüzde 10’a düşürülmelidir. Vergi dilimleri artırılmalıdır. Çalışanların yıl içerisinde sanki zengin olmuşlar gibi bir üst vergi dilimine girmeleri kabul edilemez.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN AZ ASGARİ ÜCRET OLMALI"

En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir.

Özel sektördeki işçilerle kamu işçileri arasında ayrım yapmak Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Asgari ücret en düşük kamu işçisi ücreti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak hesaplanmalıdır."

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY REST ÇEKMİŞTİ

Asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin dün açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, görüşmelerde açlık sınırı altında bir ücret teklif edilmesi halinde masadan kalkacaklarını söylemişti.

Bazı hükümet yetkililerinin ifade ettiği ve yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti asla kabul etmeyeceklerinin altını çizen Atalay, "Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim; ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz" ifadelerini kullanmıştı.