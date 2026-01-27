İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Ankara merkezli Fırat Life Style, bugüne kadar 36 binin üzerinde gayrimenkul üretip, 32 bin konut ve ticari alanı teslim ederken, 10 milyar doları aşan bir yatırım hacmine ulaştı.

ÖNDER ÇELİK / İSTANBUL - 48 projeyi tamamlayan şirket, hâlihazırda 13 projede inşaat faaliyetlerini sürdürüyor. 9.500 deprem konutunun inşaatını da gerçekleştiren şirket, 6.500 konutu teslim ederken kalanları yılın üçüncü çeyreğinde tamamlayacak. Bu yıl itibarıyla planlanmış 9 yeni projeye daha başlamaya hazırlanan grup, yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planlıyor.

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, “Ofis, konut ve ticari alanlardan oluşan bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde” dedi.

Arsa maliyetinin yüksekliğine işaret eden Fırat, kendi arsalarında üretim yaptıkları için maliyetlerin uygun olduğunu, hayata yeni atılan bir gencin de alabileceği konutlar üreteceklerini söyledi. Fırat, 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon kişi başvurduğunu hatırlatarak, burada ev sahibi olamayan 4,5 milyon kişinin kendileri için hedef kitle olduğunu, onlara proje üretmeyi düşündüklerini ifade etti. Konutta bekleyen bir talep olduğunu anlatan Fırat, “Faiz düştüğü zaman yapılandırılabiliyor ama konutun fiyatı yapılandırılamıyor” diyerek şu anda fiyatların uygun olduğunu kaydetti.

İşte o projeler

Natura Prestij: Ankara Yenimahalle’deki Natura Prestij; 882 konut, ofis ve ticari alandan oluşuyor.

Natura Elite: Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde yükselen Natura Elite; 560 konut ofis ve ticari alandan oluşuyor.

Natura Platin: Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan Natura Platin’de 370 konut, ofis ve ticari alan bulunuyor.

Natura Golf Country: Ankara Eskişehir Yolu’nda hayata geçen Natura Golf Country; 3.100 konut ve villadan oluşuyor.

Natura GOP: Ankara Çankaya Gaziosmanpaşa’da konumlanan Natura GOP; 1.000 konut ve ticari alanlarıyla Atakule ve Çankaya Köşkü’ne yakın bir konumda yer alıyor.

Natura Beytepe: Ankara Beytepe’de konumlanan Natura Beytepe, 300 konut ile villa büyüklüğünde tek katta daire tipleri sunuyor.

KITA: Ankara Balgat, Konya Yolu üzerinde yükselen KITA; 1.885 ofis ve ticari alanlarıyla karma kullanıma sahip bir proje.

KITA Beytepe: Ankara Beytepe’de konumlanan KITA Beytepe; 3.000 konut ve ticari alandan oluşuyor.

KITA Oran: Ankara Oran’daki KITA Oran 6.500 konut ve ticari alanlarla kurgulandı.

