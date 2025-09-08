Dolar 2026, 2027 ve 2028'de kaç lira olacak? İşte OVP'ye göre kur tahminleri
2026 ve 2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye'nin 3 yıllık yol haritasını belirleyen OVP'de yıl sonu dolar hedefleri de yer aldı. İşte OVP'ye göre 2026, 2027 ve 2028 dolar kuru tahminleri...
Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
2026, 2027 VE 2027 DOALR TAHMİNLERİ AÇIKLANDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi. OVP'de dikkat çeken bir detayda dolar kuru oldu. Şu an 41,26 lira olan dolarla ilgili 2026, 2027 ve 2028 hedefleri açıklandı.
OVP'ye göre dolar tahminleri şöyle:
- 2026 dolar tahmini: 46,60
- 2027 dolar tahmini: 50,71 TL
- 2028 dolar tahmini: 53,76 TL
