İstanbul, Ankara, Bursa... Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı

Hafta sonu yurt genelinde etkisini hissettiren sağanak ve kapalı hava bugün de devam edecek. Meteoroloji 8 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre; yağmur Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sürecek. 4 kent için sarı kod verilirken, haritalı il il tahminler de geldi. İşte detaylar...

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

4 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, başta başkent Ankara olmak üzere 4 kenti kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İşte uyarı alan 4 il: Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 17°C, 26°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 33°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 15°C, 29°C

Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 23°C, 31°C

Kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 14°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 25°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 20°C, 29°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 24°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 28°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°C

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 9°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 26°C

Az bulutlu ve açık