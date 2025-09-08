İstanbul, Ankara, Bursa... Meteoroloji'den yeni hafta için kritik uyarı
Meteoroloji 8 Eylül 2025 hava durumu tahminlerini son dakika olarak paylaştı. Okulların açıldığı gün hava nasıl olacak merak edenler araştırma yaparken, son detaylar da geldi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere gün içerisinde sağanak beklenen pek çok il var. Sıcaklıklar ise iç kesimlerde azalacak. 4 kent için de sarı kodlu uyarı verildi. İşte günün hava durumu tahminlerine göre detaylar ve son gelişmeler...
Hafta sonu yurt genelinde etkisini hissettiren sağanak ve kapalı hava bugün de devam edecek. Meteoroloji 8 Eylül 2025 hava durumu tahminlerine göre; yağmur Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da sürecek. 4 kent için sarı kod verilirken, haritalı il il tahminler de geldi. İşte detaylar...
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında), Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
4 KENTE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, başta başkent Ankara olmak üzere 4 kenti kuvvetli sağanak konusunda uyardı. Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.
İşte uyarı alan 4 il: Ankara, Çankırı, Kırşehir ve Kırıkkale.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 17°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 20°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 19°C, 26°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 15°C, 29°C
Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 31°C
Kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 15°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 14°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 25°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 20°C, 29°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 24°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 15°C, 28°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 17°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 26°C
Az bulutlu ve açık