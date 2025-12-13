İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası için vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar sıraya girdi. Vatandaşlar sandalyelerde sabaha kadar indirim nöbeti tuttu.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.

Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

