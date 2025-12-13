Sandalyelerde sabahladılar! İndirim için saatlerce nöbet tuttular
İzmir Alsancak'ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası için vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar sıraya girdi. Vatandaşlar sandalyelerde sabaha kadar indirim nöbeti tuttu.
- Vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeyerek battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.
- Gecenin geç saatlerinde bazı vatandaşlar kamp sandalyelerinde uyuyup sabahladılar.
- Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
- Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da arttı.
- İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
İzmir Alsancak’ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu.
Soğuk havaya rağmen battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar bekleyen vatandaşlar, görenleri şaşkına çevirdi.
BATTANİYE VE SANDALYELERLE NÖBET TUTTULAR
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.
İNDİRİM İÇİN SABAHLADILAR
Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Susuzluk alarmı verilen İzmir’de şimdi de ‘yeşil’ alarm! Deniz marulu her yeri istila etti
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.