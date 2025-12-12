Susuzluk riski ile karşı karşıya olan İzmir'de bir tehlike daha Uzun süredir susuzluk problemi ile gündem olan ve planlı su kesintisinin her gün uygulamasına karar verilen İzmir’de bir tehlike daha alarm verdi. Bostanlı sahilinin deniz yüzeyi ‘deniz marulu’ ile kaplandı. Denizin rengi değişti, su görünmez hale geldi. Uzman isim uyarıları peş peşe sıraladı.

Kuraklık sonrası susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan, her gün su kesme planlaması yapılan İzmir’de bir tehlike daha gün yüzüne çıktı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahili "deniz marulu" olarak bilinen yeşil tabakadan görünmez hale geldi. Özellikle dalga hareketlerinin az olduğu sığ bölgelerde yoğunluk gözlemlenirken, denizdeki renk değişimini de dikkat çekti.

Fabrika atıklarının neden oluşturduğunu açıkladı “AYLAR BOYUNCA SÜRER HALE GELDİ” Bu mevsimde normal şartlarda deniz marulunun görülmediğini belirten Prof. Dr. Doğan Yaşar, şöyle uyardı: 2005'ten sonra arıtmayı kesince bir anda geri dönüş başladı; bir yıl sonra İzmir'de koku ortaya çıktı. 2012'lerden sonra ise deniz marulu yavaş yavaş patlamaya başladı. Önceleri yalnızca Mayıs ve Ekim aylarında görülürken zamanla aylar boyunca sürer hale geldi. Bu durum, denizin yeniden doygunluğa erişmeye başladığının göstergesiydi.

“FABRİKALAR ARITMA YAPMIYOR” Körfezdeki asıl kirliliğin nedenin fabrikalardan gelen arıtılmamış su olduğunu işaret eden Yaşar “Fabrikalar arıtma yapmıyor. Bu nedenle fabrikalar arıtmalarını çalıştırmalı gerekirse enerjileri sübvanse edilmeli, bakanlıkla görüşülerek çözüm bulunmalı; hatta gerektiğinde derelerin üzerine küçük arıtmalar bile yapılabilir” dedi.

Prof. Dr. Doğan Yaşar HER GÜN SU KESİNTİSİ YAPILACAK Öte yandan uzun süredir su problemi ile gündem olan İzmir’de azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan ve 13 ilçede dönüşümlü olarak gerçekleştirilen su kesintisinde yeni planlama yapılmıştı.

Planlı su kesintisi her gün yapılacak Yeni planlamayla su kesintisinin her gün uygulanacağı belirtilmişti. Yeni planlama kapsamında Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00-05.00 saatlerinde kesinti uygulanacağı bildirilmişti.

