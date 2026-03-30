Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerin artmasıyla dolar haftaya güçlü başladı. Dolar, 10 ayın zirvesine yakın seyrederken Temmuz 2025’ten bu yana en güçlü aylık performansına yöneldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın yeni yönetimini "makul" olarak nitelendirmesine rağmen bölgeye ek ABD askerlerinin sevk edilmesi ve Tahran’ın sert mesajları, çatışmanın hızlı sona ereceğine dair umutları erteledi. Bu gelişmeler, doları yeniden güvenli liman olarak öne çıkarırken dolar endeksi 100,19 seviyesinde dengelendi. Endeks, mart ayının ortasında 100,54 ile Mayıs 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test etmişti.

PİYASALARA HÜRMÜZ BOĞAZI ETKİSİ

İran çatışmasının Hürmüz Boğazı’nı fiilen devre dışı bırakması, piyasalardaki dalgalanmayı yükseltti. Artan petrol fiyatları Japonya ve Euro Bölgesi ekonomileri üzerinde baskı oluştururken, net enerji ihracatçısı konumundaki ABD ekonomisini görece olarak daha az etkiledi. Bu durum da doları destekleyen unsurlar arasında öne çıktı.

Dolar güçlenmeye devam ediyor! 10 ayın zirvesinde

EURODAN ZAYIF PERFORMANS

Euro/dolar paritesi 1,15 seviyesinde işlem görürken, euro, mart ayında yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybederek temmuzdan bu yana en zayıf aylık performansına yöneldi. Commerzbank analistleri, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve doların güçlenmesine rağmen, piyasaların Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisi sayesinde euronun daha sert düşüşten kaçındığını belirtti. Piyasalar, çatışma öncesinde faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, artık yıl sonuna kadar faiz artışı olasılığını gündeme alıyor.

GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNDE

Piyasalar şimdi hafta içinde açıklanacak ABD istihdam verilerine odaklanmış durumda. Verilerin, Federal Reserve’in faiz patikasına yönelik beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası