Orta Doğu'daki savaş ortamı piyasaları derinden sarsıyor. Son olarak İran'ın hafta sonunda Emirates Global Aluminium (EGA) ve Aluminium Bahrain (Alba) tesislerini hedef alması, küresel alüminyum piyasasını derin bir krizin eşiğine taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) fiyatlar yüzde 6 ile son iki yılın en sert yükselişini yaşarken, analistler 2022 yılındaki 4 bin 73 dolarlık tarihi zirvenin aşılabileceği uyarısını yaptı.

İran'ın bölgedeki saldırılarıyla küresel alüminyum arz zinciri yeni ve tehlikeli bir aşamaya geçti. Uçak gövdelerinden gıda paketlemesine ve güneş panellerine kadar pek çok kritik sektörde kullanılan alüminyumun fiyatı haftaya arz güvenliğine dair endişelerle sert bir ralli ile başladı.

ALÜMİNYUM İÇİN KRİTİK BÖLGE

İran'ın saldırısıyla bölgenin en büyük tedarikçisi olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), Abu Dabi’deki sahasında "önemli hasar" meydana geldiğini duyurdu. Benzer şekilde Bahreynli üretici Alba da tesislerindeki hasarın boyutunun incelendiğini açıkladı. Orta Doğu, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu karşılıyor ve bu tesislerde yaşanacak uzun süreli bir duruşun ikame edilmesi oldukça zor görünüyor.

STOK RİSKİ KAPIDA

Saldırılardan önce de Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle ham madde tedarikinde zorlanan bölge tesisleri için bu saldırılar "nakavt" etkisi oluşturdu. LME verilerine göre küresel alüminyum stokları zaten son 20 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyordu. Goldman Sachs analistleri, ikinci çeyrekte 900 bin tonluk bir açık oluşabileceğini ve stokların sadece 45 günlük tüketimi karşılayabileceğini öngörüyor.

LME’de alüminyum fiyatları ton başına 3 bin 428 dolara kadar yükseldi. Avrupa’da alüminyum bilet (billet) primleri savaşın başından bu yana yüzde 63 artış gösterdi. Spot fiyatların vadeli fiyatların üzerine çıkması da fiziksel mal bulmanın zorlaştığının en net göstergesi olarak 2007’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

