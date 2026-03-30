Petrol fiyatları vadeli işlemlerde yeni haftaya yükselişle başladı ve 116,00 dolar seviyesine yöneldi. Böylece mart ayındaki artış %59’a yaklaştı. Bu primle petrol fiyatları, bütün zamanların en yüksek aylık artışına doğru ilerliyor. Arz şoku yaşanan Eylül 1990’daki Körfez Savaşı döneminde bile aylık prim %48,53’e kadar ulaşmıştı. Küresel kriz ve pandemi gibi talep şoklarının ardından ise yaşanan yükselişler, bu ayki kadar sert olmadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş birinci ayını geride bıraktı. Son günlerde ateşkes için ABD’nin 15 maddelik önerisi ve İran’ın 5 maddelik karşı bildirisi gibi çeşitli girişimlere rağmen, hafta sonunda çatışmalar devam etti. Yemen’deki Husilerin ilk defa bu hafta sonu İsrail’i hedef alması da endişeleri tırmandırdı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolde 2026 hedef fiyat! Savaşın ardından 6 tahmin

KIZILDENİZ RİSKİ DE ARTINCA…

Savaşın başından bu yana küresel petrol arzının yaklaşık 5’te 1’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve Husilerin saldırısı ile Kızıldeniz trafiği üzerinde risklerin artması, petrol fiyatları üzerindeki risk primini artırdı. Vadeli işlemlerde şubat ayını 73,25 dolardan tamamlayan Brent petrol sözleşmeleri, bugünkü ilk işlemlerde 116,00 dolar seviyesine yöneldi.

MARTTA %59 YÜKSELİŞ

Dünyanın en büyük forex platformlarından olan FXCM’deki fiyatlamalara göre geçen haftayı 114 dolardan tamamlayan petrol, bu haftaya da yükselişle başladı. Petrol vadeli işlemlerinde varil fiyatında marttaki prim ise, ayın tamamlanmasına 1 gün kalan %59’a yaklaştı. Böylece petrol fiyatları, bütün zamanların en yüksek aylık artışına doğru ilerliyor.

TARİHTEKİ EN SERT YÜKSELİŞLER

Brent petrol fiyatlarının geçmişine bakıldığında tarihteki en sert yükselişler şöyle:

-Eylül 1990: %48,53 /Körfez Savaşı

-Mart 1999: %33,42 /OPEC üretim kesintisi

-Mart 2022: %24,32 /2021 krizinden çıkış

-Mayıs 2009: %26,80 /Küresel finans krizinden çıkış

-Mayıs 2020: %40,96 /Covid19 salgını sonrası tepki alımları

Haberle İlgili Daha Fazlası