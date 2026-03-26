Orta Doğu’da belirsizlik sürerken ve Hürmüz Boğazı da kapalı kalmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yeniden 100 doların üzerini test etti. Savaşın ardından 6 büyük finans kuruluşundan Brent petrol için 2026 hedef fiyat tahmini geldi. En kötümser beklentiyi ise İngiliz Standart Chartered Bank paylaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’daki çatışmalarda 1 aylık süre dolmak üzereyken, gelinen noktada dünya kamuoyunun odak noktası haline gelen petrol fiyatlarında tansiyon düşmüyor. Müzakere yollarının aranması ve karşılıklı ateşkes teklifleri bu haftanın önemli haberleri arasında yer aldı. ABD’nin 15 maddelik önerisine, İran 5 maddelik şartla karşılık verdi. Tarafların birbirlerine sunduğu tekliflerin cevapları beklenirken, petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine yöneldi.

PETROLDE HEDEF FİYAT

Hürmüz Boğazı da hâlâ “kapalı” kapalı kalmaya devam ederken, savaşın ardından 6 büyük finans kuruluşundan brent petrol varil fiyatı için 2026 hedef fiyat tahminleri paylaşıldı. Bu tahminler şöyle sıralandı:

Banka Fiyat UBS 72 dolar Bank of America 77,50 dolar HSBC 80 dolar Goldman Sachs 85 dolar Barclays 85 dolar Standard Chartered 85,50 dolar

EN KARAMSAR TAHMİN 85,50 $

Brent petrolde ortalama fiyat için 2026’da en kötümser tahmin, Standart Chartered Bank tarafından yapıldı. İngiliz banka, 2026 için ortalama fiyat tahminini 70 dolardan 85,50 dolara yükseltti. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar ve bölgedeki çatışmalar nedeniyle Irak, Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Kuveyt'ten gelen günlük yaklaşık 7,4 ile 8,2 milyon varil petrolün piyasaya ulaşamadığını tahmin eden banka; ayrıca İran'ın üretiminde de yaklaşık 1 milyon varillik düşüş olduğunu tahmin ediyor.

ÇEYREKLİK BEKLENTİLER

Standard Chartered Bank, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin arz üzerindeki etkileri nedeniyle petrol fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, çeyreklik beklentilerini açıkladı. Buna göre banka ilk çeyrekte 78 dolar ve ikinci çeyrekte 98 dolar olan tahmini, son çeyrek dönem için 80,50 dolar seviyelerinde konumlandırdı.

ENERJİ TESİSLERİ KRİTİK

Bu arada ING Research tarafından yapılan bir analizde, İran’ın Körfez ülkelerindeki enerji altyapısına yönelik saldırının kritik olduğuna dikkat çekilerek, “Bu durum, Basra Körfezinden enerji arzında daha uzun süreli bir aksamaya yol açabilir. ABD yönetiminin petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı hafifletmeye çalıştığı göz önüne alındığında, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırı hamlesi, misilleme ortamında fiyatlarda ek bir yükselişe işaret ediyor” ifadelerine yer verildi.

