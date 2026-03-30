Altın fiyatlarında son dakika! 30 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:45 itibarıyla 6.440 TL ve ons fiyatı 4.505 dolardan güne başlıyor. Martta aylık düşüş %-14,60 olarak gerçekleşiyor. Ons fiyatı bu düşüşle, Ekim 2008’deki %-16,80’lik gerilemenin ardından “en yüksek aylık değer kaybına” doğru ilerliyor. Orta Doğu’da ateşkes girişimlerine rağmen çatışmaların sürmesi ve somut gelişme yaşanmaması, petrolü yükselterek sarı metali baskılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta 4.493 dolardan kapanış yapan ve uzun bir aranın ardından 4 haftalık düşüş serisi yaşayan ons altın, yeni haftaya sınırlı pozitif başlangıç yaptı. Ons fiyatı TSİ 06:45 itibarıyla 4.505 dolara yakın seviyelerden işlem gördü.



Martın tamamlanmasına 2 gün kala onstaki aylık düşüş ise %-14,60 olarak gerçekleşiyor. Ons fiyatı bu düşüşle, küresel finans krizinin yaşandığı Ekim 2008’deki %-16,80’lik gerilemenin ardından “en yüksek aylık değer kaybına” doğru ilerliyor.

30 MART 2026 ALTIN FİYATI

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. 30 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.440 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.745 TL’den gerçekleşiyor. Her iki piyasa arasında 1 kilo altındaki fark 7 bin dolara yakın seviyelerde seyrediyor.

RİSKLER

Orta Doğu’daki jeopolitik risklerde son günlerde artış yaşanıyor. Yemen’deki Husilerin İsrail’i hedef alması ve ABD’nin bölgeye asker sevkiyatı ile birlikte İran’a yönelik “kara harekâtı” endişelerinin artması, petrol arzı ve fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Ateşkes çabalarından henüz somut gelişme yaşanmaması, piyasalarda “temkinli duruşu” beraberinde getiriyor.

PETROL VE FAİZ ENDİŞESİ

Vadeli işlemlerde bu hafta başında Brent petrolün varil fiyatının en yüksek 116,00 doları test etmesi küresel enflasyon korkularını canlı tutarken; merkez bankalarının bu duruma “daha sıkı para politikası” ile tepki gösterebileceğine yönelik beklentiler, altın fiyatları üzerinde baskı unsuru oluyor.

MERKEZ BANKALARI İZLENMELİ

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; savaş ortamlarının normal şartlarda "güvenli liman" olarak altına olan talebi artırması beklense de, petrol fiyatlarının aşırı yükselmesi durumunda ortaya çıkan negatif korelasyon ve merkez bankalarının faiz silahını kullanma ihtimalinin, sarı metali baskılayan unsurlar olarak öne çıkabileceği uyarısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası