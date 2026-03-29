İstanbul Kuyumcular Odası’nın geliştirdiği yeni uygulama Zerger App, vatandaşlara bulundukları konuma göre altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görebilme imkanı sunuyor. İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamlarının görülebildiği uygulama hakkında bilgi veren İKO Başkanı Mustafa Atayık “Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir” dedi.

Altın piyasasındaki hareketlilik sonrasında yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrilmişken, İstanbul Kuyumcular Odası’nın (İKO) geliştirdiği Zerger App uygulaması dikkat çekti. Sektörde uzman ekiplerle hayata geçirilen Zerger App ile vatandaşlar bulundukları konuma göre altın fiyatlarının ne kadar olduğunu görebiliyor. İşte detaylar...

Altında yeni dönem! Konuma göre fiyatlar cebinizde: Zerger App anlık takip hizmeti sunuyor

Vatandaşların altın ve mücevher alışverişinde rehber niteliğinde hizmet sunan yeni uygulama hakkında bilgi veren İKO Başkanı Mustafa Atayık, Zerger App’te haritadaki konumla İKO'ya üye olan kuyumcularda altın alış-satış rakamlarının görülebildiğini söyledi.

Atayık Zerger App ile esnafın, kuyumcuların ve vatandaşların ulaşabileceği ticari, mali kurallarla ilgili bilgilerin hepsinin bir platformda toplandığını belirtti.

“SUİSTİMALLER OLUYOR”

Atayık, "İKO Güvence Etiketi de bu uygulamada var. Altın fiyatları yükselince suistimaller oluyor. Kuyumcu olmayan kişiler vatandaşlarımıza yönelik aldatıcı satışlar yapıyor. İKO Güvence Etiketi gerçekten çok önemli vazifeler yapıyor” dedi.

“İKO GÜVENCE ETİKETİ TALEP EDİN”

Güvence Etiketi'nin özellikle e-ticarette büyük önem taşıdığını vurgulayan Atayık, vatandaşların internet üzerindeki altın alımlarında ilgili firmadan İKO Güvence Etiketi'ni talep etmeleri gerektiğini söyledi.

“ŞEKLİNİ, KARATINI ÖĞRENEBİLİYORLAR”

Atayık, uygulama hakkında şu bilgileri verdi:

İKO yarı kamu kuruluşudur. Vatandaşlarımız pırlanta, renkli taş, elmas alırken bizim laboratuvarımızın sertifikası olan GLT'yi mutlaka talep etsinler. Firma kartlarından ziyade GLT'nin sertifikalarını alırlarsa bunları Zerger App'in içinde sorgulayabiliyorlar. Kısa sürede sorgulayıp ürünün ne olduğunu, boyutunu, şeklini, karatını öğrenebiliyorlar. Zerger App'te ayrıca İKO fiyatımız var. Her bölgede hava durumu gibi nereye gitseler, yani Malatya'ya gitseler, Malatya'nın fiyatı, Mardin'e gitseler, Mardin'in fiyatı, İstanbul'un fiyatı, otomatik fiyatlar var. Bu fiyatları takip ederek güvenli bir şekilde kuyumcularımızla münakaşa etmeden alışveriş yapabilirler.

“FİYATLAR İLÇE İLÇE BİLE DEĞİŞİR”

“Vatandaşlarımız uygulama ile bölge bölge hangi kuyumcuda altın fiyatları ne kadar görebilir ve güvenle alışveriş yapabilirler” diye belirten Atayık fiyatların haritadaki konumla farklılık gösterebildiğini dile getirdi.

Atayık, "Uygulamayı şimdi burada açarsanız Kapalıçarşı'nın fiyatlarını gösterecek. Biz her bölgeye yetkiler veriyoruz. O bölgenin yetkili temsilcisi fiyatları kendi bölgesine göre ayarlıyor. Fiyatlar şehir şehir, ilçe ilçe bile değişir” dedi.

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık

E-FATURA HİZMETİ DE VAR

Atayık, uygulamanın içinde dijital satışlar için e-fatura hizmeti de bulunduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütün işletmelerin e-faturaya geçebileceğini ve söz konusu bu hizmetin de bundan dolayı önemli olduğunu belirtti.

“HEPSİ BİR ARADA ZERGER APP'TE MEVCUT”

Uygulama ile İKO'ya üye olan kuyumcuların, mağazaların harita üzerinden takip edilebileceğini aktaran Atayık, "Örneğin kuyumculuk sektöründe iş arayanlar, iş vermek isteyenler, kiralık veya satılık işyeri gibi konuların hepsi bir arada Zerger App'te mevcut." diye konuştu.

“HABER KANALLARI HAS ALTIN FİYATLARINI ALIYOR

Vatandaşların televizyonda gördüğü altın fiyatları ile kuyumcudaki fiyat farklılığının nedenini de açıklayan Atayık "Özellikle haber kanalları has altın fiyatlarını alıyor. Yani işçilik maliyetini fiyatların üstüne koymuyor. Şu an gram altında ekran fiyatıyla çarşının, serbest piyasanın fiyatı arasında 300 lira, 400 liraya kadar farklar oluyor. Biz diyoruz ki bu vatandaşı yanıltıyor. Kuyumcuya gidince siz niye pahalı satıyorsunuz diye tartışmalar çıkıyor. Bunun önüne geçmek için haber kanallarına İKO fiyatı kullanın diye teklif ediyoruz” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası