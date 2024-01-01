Doları tahtından indirecek yeni hamle! İran harekete geçti, BRICS üyeliği resmen başladı

1 Ocak 2024 21:00 - Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 21:16

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS, giderek genişliyor. İran, doların hakimeyetini sonlandırmak için bir araya gelen BRICS'e resmen katıldığını duyurdu.

İRAN'IN ÜYELİĞİ RESMEN BAŞLADI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran'ın BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, İran'ın bugün itibarıyla BRICS’e resmi olarak tam üye olduğunu duyurdu.

Kenani, “BRICS, yeni üyesinin katılımıyla uluslararası dengelerde yeni bir konum elde etti. İran, BRICS’in çok yönlülüğü, potansiyel ve fırsatlarından yararlanmayı her zaman ciddiyetle takip etmiş ve BRICS çok yönlü işlevselliğiyle uluslararası alanda İran’a çok yönlü fırsatlar sunmuştur” dedi.

İran’ın böylelikle BRICS üyeliği resmen başlamış oldu.

RUSYA VE İRAN YEREL PARADA ANLAŞTI

BRICS ülkeler grubu, ABD dolarının hegamonyasını kırmak için hamle üstüne hamle yapıyor. Çin, Hindistan ve Brezilya ticarette ulusal para birimlerini kullanmak için yeni kararlara imza atarken, Rusya'dan kritik hamle geldi. Rusya, İran ile yaptığı anlaşma ile ikili ticarette ABD dolarının artık kullanılmayacağını resmen duyurdu.

Rusya ve İran arasındaki karşılıklı ticaretten doların çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında yapılan toplantıda sonuçlandı. ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

DOLAR YOLUMUZDAN ÇEKİLMELİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmesinde, küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir" demişti.

BRICS GİDEREK GENİŞLİYOR

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden oluşan BRICS ülkelerinin liderleri, 24 Ağustos 2023 tarihinde 15'incisi düzenlenen zirvede üye ülke sayısını artırma kararı almış, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya BRICS üyeliğine davet edilmişti.