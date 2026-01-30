Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) hesapları bakiyesi, geçen yılın aralık ayında 200 milyon dolar seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre DDKKM toplam stok bakiyesi, aralıkta 300 milyon dolar azalarak 500 milyon dolardan 200 milyon dolara indi.

Aralıkta gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 200 milyon dolara inerken tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise sıfırlandı. DDKKM toplam stok bakiyesi, geçen yıl genelinde 32,3 milyar dolar azaldı.

