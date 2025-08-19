Dünyada sadece Bursa'da üretiliyor, 32 ülkeye ihraç ediliyor! Tarlada kilosu 150 lira

"Dünyanın en kaliteli inciri" olarak nitelendirilen, eşsiz lezzeti, dolgun dış görüntüsü ve aromasıyla en çok Avrupa ülkelerinden ilgi gören Bursa siyahı, geçen yıl 32 ülkeye gönderildi. Bu yıl nisanda yaşanan zirai don nedeniyle birçok meyve gibi Bursa siyahı incir de zarar gördü. Bazı yerlerde rekolte kaybı ve kalite bozuklukları ortaya çıktı. Bursa'nın Osmangazi, Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerindeki 30 köyde üretilen Bursa'ya özgü siyah incirde çiftçiler, ihracatlık ürün için hasada başladı.

"BU RAKAMIN ALTINA DÜŞMEZSE ÇİFTÇİYİ KURTARIR"

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı İsmail Altınkaya, bu yıl don nedeniyle bazı bölgelerde rekolte eksikliği yaşandığını belirterek, zirai donun etkilemediği alanlarda ise verimin güzel olduğunu aktardı.

Sezonun erken kapanacağını düşündüklerini dile getiren Altınkaya, "Şu anda piyasa da iyi ürün de iyi. Bu kadarını beklemiyorduk ağaçlar kendini iyi topladı. Bir ara 190-200 liraya çıktı. Ancak 150 liraya düştü. Bu rakamın altına düşmezse iyi, çiftçinin beklentisini karşılar" dedi.

Çiftçi Cevat Esen ise ürün rekoltesinin geçen yıla göre düşük olduğunu ancak oluşan rakamların üreticileri memnun ettiğini belirterek, "Bazı bahçelerde verim yüzde 30'a kadar düştü. Düşük rekolte ve oluşan fiyatla geçen yılı aratmaz kazancımız" diye konuştu.

"GEÇEN YILIN İHRACAT RAKAMLARINI YAKALARIZ"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanı Senih Yazgan, Bursa siyahı incirde geçen yıla göre zirai don nedeniyle eksik yaşandığını ifade ederek, eksiklik olmayan yerlerde e kalite sorunuyla karşılaştıklarını anlattı.

Her yıl yeni dikilen fidanlarla yeni bahçeler kurulduğunu dile getiren Yazgan, şöyle konuştu: "Yeni fidanların üretime girmesiyle zirai donla oluşacak kaybı kapatacağımızı düşünüyoruz. Rekolte kaybı var ancak yeni genç bahçelerden gelen ilave üretim de var. Bursa siyahı olarak bakarsanız geçen yılın ihracat rakamlarını yakalarız diye tahmin ediyoruz. Bursa'nın yıllık ortalama 15 bin ton ve ülke geneli de 18 bin ton ihracat oluyor. Bu yıl da bu rakamlara ulaşırız."

İhracatta rakamların, girdi maliyetleri ve fiyatlandırma açısından pazarların kabul edebileceği bir fiyat temeline oturması gerektiğini belirten Yazgan, "İlk günler olması nedeniyle hem üreticinin hem de ihracatçının beklentileri olarak baktığımızda fiyat dalgalanmaları görüyoruz. Birkaç gün sonra fiyat dalgalanmalarının yerine oturacağını ve Bursa siyahı incirde iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz" dedi.

"JAPONYA PAZARININ 2026'DA AÇILMASINI BEKLİYPRUZ"

Bu yıl zirai don nedeniyle bir kayıp olduğunu ancak asıl önemlisinin önümüzdeki yıllarda verimin artacağını vurgulayan Yazgan, "Yeni pazarlar arıyoruz. Japonya pazarının 2026 yılında açılmasını bekliyoruz. Uzakdoğu pazarı açılırsa Bursa siyahının önü açılmış olacak." ifadesini kullandı.

Bursa siyahında Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri ile Rusya'nın önemli pazarlar olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Hong Kong ve Kanada yeni pazarlar ama geliştirilmeye ihtiyaç duyulan pazarlar. Bu konuda en büyük eksikliğimiz lojistik maliyetlerinin bu pazarlara girmede önemli parametre olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer buralarda beklentilerimiz düzeyinde lojistik maliyetleri elde edebilirsek; daha domine edebilecek yüklü miktarlarda mal gönderdiğimiz o pazarların da gelişeceğini düşünüyorum." diye konuştu.