Türk Telekom, tamamen yerli olarak geliştirilen yenilikçi çözümle, veri merkezlerini dünya standartlarının ötesine taşıyan stratejik bir hamleye imza attı.

Yapay zekâ, video servisleri, 5G ve IoT (nesnelerin interneti) gibi teknolojiler veri merkezlerindeki güç yoğunluğunu tarihin en yüksek seviyelerine getirirken; Türk Telekom, Sıvı Daldırmalı Soğutma Sistemi’ni (SDSS) Ocak 2026’da canlı işleme alarak, büyük güç tüketen soğutma operasyonlarında başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye’de bir ilk olarak Türk Telekom’un Esenyurt Veri Merkezinde uygulanan yenilikçi ve yerli çözüm, ısı transferinde geleneksel sistemlere oranla 1.600 kata varan verimlilik ve soğutma enerjisinde yüzde 80’e kadar tasarruf sağladı.

Türk Telekom Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Evren “Teknoloji birikimimiz ve güçlü altyapımızla Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, dünya standartlarına yön veren, sürdürülebilir ve yerli bir dijital ekosistem oluşturma vizyonuyla stratejik çalışmalar yürütüyoruz. Yükselen yeni nesil teknolojiler, günümüzü ve geleceği şekillendirirken artan veri işleme yoğunlukları veri merkezlerindeki dönüşümü beraberinde getiriyor. Türk Telekom olarak sadece kapasite artıran çözümlere değil kapasiteyi en verimli ve sürdürülebilir şekilde yöneten teknolojilere odaklanıyoruz” dedi.



