Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık 5 bin ton baklava tüketilmesi bekleniyor.

Ramazan ayının sektör için oldukça hareketli geçtiğini belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, bayramda tüketilecek 5 bin ton baklavanın 1.500 tonunun ise İstanbul’da olacağını söyledi. Klasik fıstıklı baklavanın kilogramının 1.800 lira ile 2 bin lira arasında satıldığını aktaran Yıldırım, cevizli baklavanın ise 1.500 lira olduğunu dile getirdi.

Kalitesiz ve çok ucuz baklavalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım “Bizim bir kilo baklavada kullandığımız fıstık ve sade yağın maliyeti 550 lira ediyor. Bu sadece iki kalemi. Bunun yanında 500, 1.000 liraya da satılıyor baklava. Bunlar tercih edilebilir, tüketilebilir. Hiçbir itirazımız yok. Ama kaliteli bir baklava yemek istediğinizde 2 bin lirayı buluyor” dedi.

Baklava satın alırken altın sarısı parlak bir renk olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım “Ağzınızda çıtır sesi duymanız, çiğneme ihtiyacı hissetmemeniz lazım. Bunu yerken boğazınızı yakmayacak, lezzet verecek size. Yeme ihtiyacı hissedeceksiniz, midenizi yakmayacak. Ama kalitesiz bir baklava aldığınızda bir dilim yersiniz ikinci dilim ağır olur yiyemezsiniz, boğazınızı yakar, midenizi yakar” diye konuştu.



