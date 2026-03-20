“Kurtuluş Projesi” kendi hâlinde bir öğretmenin dünyayı kurtarma vazifesine dâhil olmasını iç karartıcı değil, ümitvar bir bakış açısıyla işliyor. Mizahi yönü güçlü eserde, Ryan Gosling ustalıklı performansıyla dikkati çekiyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sinemada uzay, bilinmezlik kadar kasvet ve yalnızlıkla da özdeşleşti. “Solaris”, “Alien”, “High Life” ve “Ad Astra” gibi fezada geçen birçok karanlık film seyrettik. Ancak bugün umut dolu bir alternatif beyazperdeye yansıyor… Dünyanın kurtuluşu için uzay görevine itilen bir fen bilgisi öğretmenin hikâyesini işleyen “Kurtuluş Projesi” (Project Hail Mary) uzun zamandır görmediğimiz bir bakış açısına sahip. Yönetmenler Phil Lord ile Christopher Miller’ın, yazar Andy Weir’in aynı adlı romanından beyazperdeye taşıdığı filmde; Ryan Gosling, Sandra Hüller ve Liz Kingsman başrolleri paylaşıyor.

BEN KİMİM, NEREDEYİM?

Hikâye, bir adamın uzay gemisi içerisinde suni komadan uyanmasıyla başlıyor. Fezada bir başına ilerlediğini anlayan saçı sakalı uzamış bu adam, kendine “Ben kimim?” ve “Burada ne işim var?” gibi sorular yöneltiyor. Derken kaybolan hafızası yavaş yavaş yerine geliyor ve onun fen bilgisi öğretmeni Ryland Grace olduğunu anlıyoruz. Hikâye bir yandan uzay gemisinde, diğer yandan flashback’lerle dünyada akıyor.

Ryland’ın uzayda olmasının mühim bir sebebi var. Zira Güneş’i söndürmeye başlayan Petrova Hattı adlı madde, Dünya’daki hayatı da tehdit ediyor. Vakti zamanında bu konuyu ele aldığı tezi yüzünden akademiden uzaklaştırılan Ryland ise tekrar hatırlanıp devlet yetkililerince özel göreve çağrılıyor. Oluşumun yapısını inceleyip sırlarını çözen Ryland, sonunda astronot gibi uzay görevine dâhil ediliyor. Orada ortaya çıkan Rocky adlı sevimli bir karakter ise âdeta hayat kaynağı oluyor…

‘YILDIZLARARASI’NIN POZİTİF VERSİYONU!

“Kurtuluş Projesi” aslında kendi hâlinde bir adamın dünyayı kurtarma vazifesine çekilmesi gibi tanıdık bir hikâye barındırsa da tonu ve bakış açısıyla birçok uzay filminden ayrı bir yerde duruyor. Romana sadık kalınarak bilimsel tarafı güçlü tutulan esere “Interstellar”ın (Yıldızlararası) pozitif bir versiyonu demek sanırım en doğrusu…

ESPRİLER FEZAYA YAYILIYOR

Filmde oyuncu Ryan Gosling’in ustalıklı bir performansla canlandırdığı Ryland Grace, içine düştüğü durum karşısında enerjisini ve neşesini kaybetmeyen renkli bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Uzayda edindiği sempatik yoldaşı Rocky de öyle... Böylece esprilerin fezaya uçtuğu, mizahi yönü kuvvetli ve hâliyle eğlenceli bir film ortaya çıkıyor. Melodrama kaçmayan bazı duygusal sekanslar seyretsek de eserde pozitif hisler hep canlı tutuluyor. Hayata ve istikbale dair ümitvar olmaya yönelik alt metinler filmin her yerine sirayet etmiş görünüyor.

Filmin görselliği ise gerçek manada baş döndürücü tesir meydana getiriyor. Kameranın sık sık ters döndüğü yapımda, dinamik ama bazen rahatsız edici bir seyir tecrübesi yaşanıyor.

LÜZUMSUZ UZATILMIŞ

Elbette filmin bir takım eksik tarafları da var. İki buçuk saati aşarak manasız şekilde uzatılan yapım, orta kısmında ivmesini biraz kaybediyor. Yer yer fazla izahlı anlatım ise mizahı bozuyor! Bilim üzerinden hayata dair bazı negatif vurgular da dikkat çekiyor. Hasılı “Kurtuluş Projesi” janrına çok büyük bir yenilik getirmese de eğlenceli bir bilim kurgu serüveni vadediyor.

Yönetmenler: Phil Lord ile - Christopher Miller

Tür: Bilim kurgu

Ülke: ABD

Kurtuluş Projesi! Uzayın derinliğinde umudun peşinde

Haberle İlgili Daha Fazlası