Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks aralıkta 95,3 iken ocakta 96,4 oldu.

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ocak 2024 10:05 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 10:07 - Güncelleme:

TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi