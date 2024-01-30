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    • Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks aralıkta 95,3 iken ocakta 96,4 oldu. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 oldu
    TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 iken, ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

    Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TÜİKEkonomik Güven Endeksi
    Haberler > Ekonomi > Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 oldu
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