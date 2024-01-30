Ekonomik güven endeksi ocakta 99,4 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks aralıkta 95,3 iken ocakta 96,4 oldu.
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ekonomik güven endeksi aralık ayında 96,4 iken, ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.
Bir önceki aya göre ocak ayında tüketici güven endeksi %3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,0 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi