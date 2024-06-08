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Emekli maaşına 15 bin TL seyyanen zam beklentisi... Enflasyona göre artış kurtarmıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emekli maaşına 15 bin TL seyyanen zam beklentisi... Enflasyona göre artış kurtarmıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, enflasyona göre yüzde dilimli zam modelinin değişmesi gerektiğini söyledi. Gazetemize konuşan Ergün, 15 bin TL seyyanen zam beklediklerini duyurdu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ / ANKARA - Geçtiğimiz 5 aylık enflasyon oranının yüzde 22,72 olmasının ardından emeklilerin gözü, maaş zammını netleştirecek olan haziran enflasyonuna çevrildi.

Gazetemize konuşan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin daha önce kendilerine verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zam ve yüzde 5,7’lik büyüme oranı dikkate alınarak en az 15 bin lira seyyanen zam beklediğini söyledi.

Emekli maaşına 15 bin TL seyyanen zam beklentisi... Enflasyona göre artış kurtarmıyor - 1. Resim

TÜED Başkanı Ergün “Seyyanen zam beklentimiz her zaman devam ediyor; çünkü yüzdeli artışlar, eşitsizliği daha da bozuyor. Ülke büyüyor; ancak emekli maaş artışları TÜFE’ye endeksli olduğu için bundan pay alamıyor. Büyümeden emekliye de pay verilmesi noktasında seyyanen zamma ihtiyaç var. Daha önce memura verilen 8.077 liralık seyyanen zamdan emekli keseneği de kesilmedi, kesilseydi memur emeklisine de yansıyacaktı. Bu yanlış düzeltilirse, söz konusu zam, memur emeklisine yansıyacağından, işçi ve memur emeklisine de bu farkın verilmesi noktasında bir hak doğuyor. Hem yüzde 5,7’lik büyüme oranı, hem de daha önce emekliye verilmeyen 8.077 liralık seyyanen zammı düşündüğümüzde hak edilmiş seyyanen zam 12 bin lira civarında. Satın alma gücündeki kayıp da dikkate alındığında, geçen yılın 8.077 lirası bu yıl 8.077 lira olarak yansımayacaktır. Özetle, emeklinin seyyanen zam beklentisi 15 bin lira” dedi.

AYLIK BAĞLAMA ORANI SİSTEMİ DEĞİŞMELİ

Aylık bağlama sisteminin değiştirilmesi gerektiğini de belirten Ergün, sistemin yoksul emekliler oluşturduğuna dikkati çekti. Ergün “Aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’lere indi. Burada emeklinin çok ciddi kaybı var. Bu parametrelerin değişmesi gerekiyor” diye konuştu.

3.000 LİRAYA KURBANLIK YOK

3.000 liralık bayram ikramiyesini de değerlendiren Ergün şunları söyledi: “Bayram ikramiyesi artışının da bir sisteme oturtulması lazımdı. Ne yazık ki hükûmet bu artış sistemini getirmedi. 1.000 liralık bayram ikramiyesinde enflasyon oranında bile artış yapılsa rakamın 5.000 lirayı geçtiğini görürdük. Emekli 1.000 lira bayram ikramiyesi aldığı dönemde 700 liraya bir kurban alabiliyordu; bugün bir kurbanı 3.000 liraya alabilme imkânı yok.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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