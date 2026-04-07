Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Osmaniye için "Kültürel varlıklarınızı gözünüz gibi koruyun" talimatına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan müjdeli bir haber geldi. 2026 yılı fiyatlarıyla 678,8 milyon liraya ulaşan yatırımları açıklayan Ersoy, şehrin turizmde yükselen konumunu ortaya koydu.

Kültür ve turizm yatırımlarıyla dikkat çeken Osmaniye’de, şehrin potansiyelini güçlendiren çalışmalar yeni bir aşamaya taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye programı kapsamında Valilikte basın açıklaması yaparak kentin turizmde yükselen konumuna ve yürütülen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Osmaniye Valiliği'nde il koordinasyon toplantısına da katılan Ersoy, kentin turizm master planının oluşturularak hızlıca hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile makamında bir araya gelen Ersoy’un programlarına Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu da eşlik etti.

“GÖZÜNÜZ GİBİ KORUYUN”

“Osmaniye, sadece doğal güzellikleriyle değil; aynı zamanda vatanına, milletine bağlı insanlarıyla da ülkemizin en kıymetli şehirlerinden biridir” diyen Ersoy, kentin milli birlik ve beraberlik açısından simge şehirlerden biri olduğuna işaret etti.

Kültürel mirasın korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki hassasiyetini aktararak “Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun.” sözlerini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, son 24 yılda Türkiye’nin dört bir yanında çok önemli projelere imza atıldığını dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın bir talimatını da paylaşmak isterim. Bizlere hep ‘Şehirlerimizin kültürel varlıklarını gözünüz gibi koruyun. Turizm potansiyelini ise hep bir üst çıtaya taşıyın, taşıyın ki turizmden esnafımız da kazansın, ulaştırma, gıda gibi sektörlerde iş yapanlar da iş- aş kazansın.’ der. Ama konu Osmaniye olunca ayrı bir hassasiyetle davranır Sayın Cumhurbaşkanımız…”

Bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın korunmasının aynı zamanda geleceğe güçlü bir kimlik bırakmak anlamına geldiğinin, bu anlayışla da Osmaniye’deki tüm kültür varlıklarını bilimsel yöntemlerle korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

TURİZM MASTER PLANI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine de katkı sağlandığını ifade eden Ersoy, vali ve belediye başkanlarıyla gerçekleştirdikleri il koordinasyon toplantısında kentin "Turizm Master Planı" çalışmasının başlatılması yönünde talimat verdi.

Bakan Ersoy, hazırlanacak planın valilik koordinasyonunda, il ve ilçe belediyeleri ile üniversitenin katkılarıyla hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini ifade etti. Söz konusu plana dair sürece değinen Ersoy, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın turizm alanında hangi önceliklerin ele alınacağı ve hangi çalışmaların hangi zaman planı içerisinde hayata geçirileceğine ilişkin yol haritasının birlikte belirleneceğini dile getirdi.

TURİZMDE YÜKSELİŞ HIZ KAZANDI

Osmaniye’nin turizmde yükselen bir değer olduğunu belirten Ersoy, konaklama altyapısındaki gelişime dikkat çekti. 2002 yılında yalnızca 1 tesis ve 104 yatak kapasitesi bulunduğunu ifade eden Ersoy, bugün bu sayının 14 tesise ve 978 yatak kapasitesine ulaştığını kaydetti.

Tanıtım faaliyetlerine de değinen Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yürütülen çalışmalar kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş kitlelere ulaşıldığını bildirdi. Dijital tanıtım projeleri ve sosyal medya çalışmalarıyla Osmaniye’nin görünürlüğünün artırıldığını belirten Ersoy, GoTürkiye platformunda şehrin farklı dillerde tanıtıldığını aktardı.

Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimseyen bir kent olduğunu kaydeden Ersoy, açıklamalarında şunları söyledi:

“Sadece 2025 yılında yapılan iki ayrı projeyle toplam 2 milyon erişim elde ettik. GoTürkiye platformumuzda Osmaniye’nin tarihî, doğası ve kültürel zenginliklerini 10 farklı dilde dünyaya anlatıyoruz. 2025 yılında 27 ülkede gerçekleştirdiğimiz dijital reklam kampanyalarıyla 4,9 milyon gösterim sağladık. Sosyal medya çalışmalarımızda da her geçen yıl artan bir etkileşim yakalayarak Osmaniye’nin dijital görünürlüğünü güçlendiriyoruz. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışı doğrultusunda tesislerimizin yüzde 81,25’inin belgelendirilmiş olması bizler için son derece kıymetlidir. Bu, Osmaniye’nin çevreye duyarlı ve kaliteli turizm anlayışını benimsediğinin açık bir göstergesidir. Hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Osmaniye’ye yatırım yaptık hem de yerel yönetimlerin turizm altyapı yatırım projelerine katkı sağladık. 2002-2026 yılları arasında yerel yönetimlerin altyapı projelerine 36,5 milyon lira kaynak sağladık.”

GENÇLİK ODAKLI KÜLTÜR HAMLESİ

Kültür altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımlara değinen Ersoy, Cebeli Bereket, Düziçi Karacaoğlan ve Kadirli Aşık Fermani Kültür Merkezlerinin tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıkladı. Bu merkezlerin yalnızca etkinlik alanı değil, aynı zamanda üretim ve buluşma mekânları olarak konumlandırıldığını ifade eden Ersoy, gençlerin kültür ve sanatla daha güçlü bağ kurmasının hedeflendiğini dile getirdi.

OSMANİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Osmaniye’nin doğası, tarihi ve kültürüyle yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ersoy, turizmin kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti. Bu sürecin yerel yönetimler ve sektör temsilcileriyle birlikte yürütüldüğünü ifade eden Ersoy, iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini dile getirdi. “Osmaniye için attığımız her adım, aslında Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna atılmış güçlü bir adımdır.” diyen Ersoy, şehri hak ettiği noktaya taşıyacaklarının mesajını verdi.

Ersoy, konuşmasının sonunda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de Osmaniye’den selamlarını iletti.

KASTABALA ANTİK KENTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Osmaniye Valiliği’nde il değerlendirme toplantısı ve basın açıklamasıyla başladığı programı kapsamında AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret ederek parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Osmaniye Belediye Başkanlığını da ziyaret eden Ersoy, Kastabala Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Ersoy temaslarının ardından Kilis’e hareket etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası