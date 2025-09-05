Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Euro Bölgesi ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Euro Bölgesi'nin ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,5 arttı.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,4 artacağı yönündeydi.

AB'DE BÜYÜME 

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,3 ve İtalya'da yüzde 0,1 düşerken, Fransa'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,7 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 0,8 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

İSTİHDAM VERİLERİ

Euro Bölgesi'nde istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Okullar 8 Eylül'de saat kaçta açılacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatmaya başladı! Toplamda 7.1 milyar lira ödenecek - EkonomiTam 7.1 milyar lira! Paralar hesaplara yatmaya başladıMerinos, Kıvırcık, Tahirova... TİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacak! İşte ihale detayları - EkonomiTİGEM 3 bin 320 küçükbaş hayvan satacakKDK çalışanı haklı buldu: Kurum kartlarında bu bilgiler yer alamaz - EkonomiKurum kartlarında bu bilgiler yer alamazFETÖ nedeniyle kayyım atanmıştı! 390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satışa çıktı - Ekonomi390 şubeli Maydonoz Döner rekor ücrete satıştaKilosu 100 lira! İşte tezgahların en ucuz balığı - Ekonomiİşte tezgahların en ucuz balığıÇAYKUR'dan çaya son 3 ayda 3. zam! Yeni fiyatlar bugünden geçerli... - EkonomiÇAYKUR'dan çaya 3 ayda 3. zam!
Sonraki Haber Yükleniyor...