Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvilinin faizi, bugün gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde %35,2’ye kadar geriledi. Bu rakam Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti. TCMB’den bugün 150 baz puanlık faiz indirimi beklenirken, mevduat getirilerinde de düşüş devam ediyor. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye ekonomisi 2026 yılına pozitif bir başlangıç yaparken, kurlarda stabil görünüm ve borsada rekorların yanı sıra gösterge tahvil faizinde de dikkat çeken düşüş yaşanıyor. Türkiye’nin iki yıllık gösterge tahvilinin faizi, bugün gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde %35,2’ye kadar geriledi. Bu rakam Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

BU FONLARDA GETİRİ ARTTI

Piyasa faizlerinin son 26 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi, tahvil ağırlıklı yatırım yapan borçlanma araçları fonlarının getirilerine de pozitif yansıdı. Son 1 aylık dönemde TEFAS’ta işlem gören bu fonların ortalama getirisi %3,41 ile para piyasası fonlarını geride bıraktı. Bazı borçlanma araçları fonlarının aynı dönemdeki priminin %4’ü üzerinde gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Faiz 26 ayın dibinde! 1 milyon TL’nin getirisinde hızlı düşüş

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Son açıklanan verilere göre Türkiye’de yıllık enflasyon %30,89’a kadar geriledi. TCMB’nin politika faizi ise %38 seviyesinde bulunuyor. Bugün gerçekleşecek toplantıda TCMB’den 150 baz puanlık indirim beklentisi öne çıkıyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde politika faiz oranı %36,5’e gerileyecek. Tahvil getirileri ve politika faizinde yaşanan düşüşler mevduat faizlerinde de düşüşü beraberinde getiriyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Geçen hafta “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın en yüksek %41 olan mevduat getirisi, bu hafta %40,75’ geriledi.

22 Ocak 2026 itibarıyla en yüksek mevduat oranı sunan bankalar şöyle:

-Denizbank: %40,75

-QNB: %40,25

-Akbank: %40,00

-Vakıfbank: %40,00

-Getir Finans: %39,00

-Alternatif Bank: %38,75

-Yapı Kredi: %38,50

-Fibabanka: %38,50

-Odea Bank: %38,50

-TEB: %37,50

-ING: %37,00

(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen güncel oranlardır. Şubelerde oranlar farklılık gösterebilir.)

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getiri tablosu şöyle:

-Mevduat tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat oranı: %40,75

-Net Getiri: 29 bin 474 TL

