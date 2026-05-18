Yıllardır çözülemeyen Fikirtepe dönüşümünde yeni etap tamamlandı. Bakan Murat Kurum, deprem dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümün teslimatına başlandığını açıklarken yaklaşık 25 bin vatandaşın yeni konutlarına yerleşeceğini duyurdu. Proje kapsamında eğitim, sağlık ve spor alanlarının yanı sıra 120 bin metrekarelik millet bahçesi de bölgeye kazandırıldı.

Fikirtepe’de mutlu son! Bakan Kurum duyurdu Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük." ifadesine yer verdi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını bildiren Kurum, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Bugün itibarıyla teslimatlara başlıyoruz. Eğitim, sağlık, spor tesisleri ve camilerin yanında 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Fikirtepe’de mutlu son! Bakan Kurum duyurdu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, projeye ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: "2005 yılında 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'Kentsel Dönüşüm Alanı' ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Riskli Alan' statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Proje alanı, yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut, Fikirtepe 1. Etap'ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı."

Fikirtepe’de mutlu son! Bakan Kurum duyurdu "Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Bu kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer yandan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu."

Fikirtepe’de mutlu son! Bakan Kurum duyurdu Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının internet sitesi üzerinden erişilebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların, anahtar teslimleriyle ilgili süreci Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebileceği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası