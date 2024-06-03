Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı

Türkiye'nin fındık ihracatındaki kazancı belli oldu. 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 9 aylık kazanç 1 milyar 824 milyon doların üzerine çıktı.

Türkiye'nin fındık ihracatı konusunda yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.

Açıklama, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapıldı.

NEREDEYSE 2 MİLYAR DOLAR

Açıklamada 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Mayıs 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar karşılığında 240 bin 777 ton fındık satıldığı kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONU AŞTI

Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 242 bin 652 ton fındık ihraç ettiği aktarıdı.

Buna göre geçtiğimiz sezon 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir elde edildiği belirtildi.