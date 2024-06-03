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Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı

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Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin fındık ihracatındaki kazancı belli oldu. 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 9 aylık kazanç 1 milyar 824 milyon doların üzerine çıktı.

Türkiye'nin fındık ihracatı konusunda yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı.

Açıklama, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapıldı.

Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı - 1. Resim

NEREDEYSE 2 MİLYAR DOLAR

Açıklamada 1 Eylül'de başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 9 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-31 Mayıs 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 824 milyon 529 bin 978 dolar karşılığında 240 bin 777 ton fındık satıldığı kaydedildi.

Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı - 2. Resim

GEÇTİĞİMİZ SEZONU AŞTI

Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 242 bin 652 ton fındık ihraç ettiği aktarıdı.

Buna göre geçtiğimiz sezon 1 milyar 459 milyon 28 bin 643 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Fındıkta ihracat rekoru! 1 milyar 824 milyon doları aştı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
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