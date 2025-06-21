Fırsatçılığı gündeme taşıdık! Türkiye gazetesine EGD’den ödül

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödüllerinin kazananları törenle açıklandı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile çok sayıda birlik ve dernek başkanı katıldı.

Ödül töreninde konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, ödül alan gazetecileri yürekten kutladığını belirterek, "Aslında yıl boyunca ortaya koydukları performans sebebiyle tüm ekonomi gazetecileri ödülü hak ediyor. Dolayısıyla bugün ödül kazanan dostlarımız, bana göre bütün ekonomi muhabirleri adına bu ödülü alıyor” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİNE JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ

EGD Başkanı Hasan Arslan da ekonomi gazeteciliğinin toplumdaki hayati rolüne değinerek, yapılan işin ekonomi ile toplum arasında köprü görevi gördüğüne dikkati çekti. Düzenlenen haber yarışmasında muhabirimiz Kaan Zenginli ödüle layık görüldü. Kartalkaya’da yaşanan otel yangını sonrası, yangın tüpü ve söndürme cihazlılarında bir gün içinde yaşanan fahiş artışı gündeme taşıdığımız “Fırsatçılık değil vicdansızlık” başlıklı haberimize Jüri Özel Ödülü geldi.

Öte yandan Osman Arolat Yılın Yazarı Ödülü’nün sahibi ise gazetemiz ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yazarı Celal Toprak oldu.