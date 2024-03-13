Fiyatlar zirveden döndü! Altında düşüşler alım fırsatı mı?

Geçen hafta 2 bin 253 TL ile zirve yapan serbest piyasa gram altın fiyatı, dünkü işlemlerde 2 bin 216 TL’ye kadar geriledi. Ardından toparlanan altın fiyatı, 13 Mart işlem gününe 2 bin 226 TL’den başlıyor. Analistler, hızlı yükselişin ardından ABD TÜFE verisinin ons tarafında kâr satışı bahanesi olarak kullanıldığını belirterek, “Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisi korunuyor. Düşüşler, kademeli alım fırsatı olarak görülmeli” görüşünü savunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Yatırım enstrümanları arasında son haftalarda gösterdiği performansla öne çıkan altın fiyatlarında, ABD’deki veri akışından kaynaklanan kâr satışları dikkat çekiyor.

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine haziran ayında başlayacağı beklentisiyle bir süredir hızlı yükselen ons altın, dün açıklanan şubat ayı ABD TÜFE verilerinin “beklenti üzeri” gelmesinin ardından düşüşe geçti. ABD’de yüzde 3,1 beklenen yıllık enflasyon, yüzde 3,2 gerçekleşme ile “katılık” görünümünü korudu.

13 MART ONS ALTIN FİYATLARI

Şubat ayının ortalarında en düşük 1984 dolar seviyesini gören ons altın, geçen haftanın son işlem gününde 2195 doları test etmiş ve böylece bir ayda yüzde 10 yükselişe imza atmıştı. Dün açıklanan ABD TÜFE verisinin ardından ons altın, 2150 dolara kadar geriledi. 13 Mart işlemleri ise 2160 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Değerli metaller tarafında “katı enflasyon” görünümünün, “şahin FED” beklentilerini artırmasından endişe ediliyor.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında 5 günlük ortalama 2168 dolar ve 22 günlük ortalama 2080 dolarda bulunuyor. Analistler, son gerçekleşen hızlı yükselişin ardından ABD TÜFE verisinin bir satış bahanesi olarak kullanıldığını, ilk etapta 2150 dolar desteğinin çalıştığını belirtiyor. Kısa vadede 5 günlük ortalamaya da yakınlaşan 2165 dolar direncinin aşılamaması halinde, 2150 doların tekrar sınanabileceğini ve ilk kritik destek noktanın 2144 dolar olabileceği ifade ediliyor.

13 MART GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons tarafında yaşanan gerileme, gram altında da bir miktar düşüşe sebep oldu. Geçen cuma 2253 TL ile zirve yapan gram altın, dün em düşük 2216 TL’yi gördü. Bugünkü işlemler ise 2226 TL seviyesinden başlıyor. Dolar/TL tarafında 32,10’un üzerinin test edilmesiyle birlikte gram altın tarafındaki kayıplar, onsa göre daha sınırlı kalıyor.

Bu arada Kapalıçarşı’da gram altın fiyatı ise 2428 TL’den güne başlıyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 48 TL’den, yarım altın 8 bin 72 TL’den ve tam altın 16 bin 435 TL’den satılıyor.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler; gram altın tarafında 2216-2208 TL bölgesinin destek alanı olarak takip edilmesi ve fiyatlarda bu bölge üzerinde “kalıcılık” beklentisinin güçlü olduğunu vurgulayarak, “Büyük resimde ABD-Çin ve ABD-Rusya gibi soğuk jeopolitik riskler canlılığını koruyor.

İçeride seçim öncesi ciddi talep artışı var. Dünya genelinde katılaşan enflasyonist eğilimler de altına talebi canlı tutuyor. FED’e dair faiz indirimi beklentisi de devam ediyorken, altındaki gerilemeler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilmeli” görüşünü dile getiriyor.