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    • Gabar'da günlük petrol üretiminde yeni rekor! "Hedefler bir bir aşılıyor"

    Türkiye enerji alanında yaptığı atılımlarla hedeflerini tek tek aşıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin varili aşarak rekor kırdını açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gabar&#039;da günlük petrol üretiminde yeni rekor! &quot;Hedefler bir bir aşılıyor&quot;
    Petrol, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye, petrol ve doğalgaz alanında yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yıl sonunda 100 bin varile ulaşması hedeflenen Gabar'daki petrol üretiminde yeni yılın ilk rekoru kırıldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yaptığı paylaşıma göre, Gabar'daki üretim günlük 35 bin 61 varile yükseldi.

    TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol" ifadesi yer aldı.

    Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Petrol
    Haberler > Ekonomi > Gabar'da günlük petrol üretiminde yeni rekor! "Hedefler bir bir aşılıyor"
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