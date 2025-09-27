Geçici teminat bedeli 300 bin TL! TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak. 21 Ekim tarihinde düzenlenecek ihalede tay başına 300 bin TL geçici teminat alınacak.
İHALE 21 EKİM'DE
İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin