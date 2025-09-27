Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Geçici teminat bedeli 300 bin TL! TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Geçici teminat bedeli 300 bin TL! TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak

Geçici teminat bedeli 300 bin TL! TİGEM 15 safkan Arap koşu tayı satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan elit Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak. 21 Ekim tarihinde düzenlenecek ihalede tay başına 300 bin TL geçici teminat alınacak. 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletmenin yetiştirdiği 15 baş erkek safkan elit Arap koşu tayı, hibrit model kapsamında (fiziki ve çevrim içi) açık artırma usulüyle satılacak.
 

İHALE 21 EKİM'DE 

İhalede tay başına 300 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 21 Ekim saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonunun huzurunda gerçekleştirilecek.

