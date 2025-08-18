Geçtiğimiz yıl tarlada çürümüştü! Bu yıl çiftçinin cebini doldurdu... Tonu 2 bin lira

Geçen yıl yağışların düzensizliği ve talebin az olması nedeniyle samanın büyük kısmı tarlada kaldı. Bu yıl hem hayvancılık sektöründeki artan ihtiyaç hem de kurak geçen dönemler samanın değerini artırdı.

Üreticiler, elde ettikleri kazanç sayesinde hem yeni sezona umutla hazırlanıyor hem de bölgedeki tarımsal faaliyetler daha canlı hale geliyor.

Samanın değerlenmesiyle birlikte biçerdöver, balya makinesi gibi tarım ekipmanlarının kullanımı da artarken, çiftçiler özellikle yeni alınan makineler sayesinde hem zaman hem de iş gücü tasarrufu sağlıyor.

Saman fiyatlarının bu yılki seviyesinden memnun olduğunu belirten Malazgirtli üretici Zeynettin Muyan konuyla ilgili şunları söyledi:

"BU YIL FİYATLAR ÇOK İYİ" "Geçen sene saman elimizde kaldı satamadık. Bu yıl ise fiyatlar çok iyi. Emeğimizin karşılığını almak moralimizi yükseltti. Şimdi hem hayvanlarımızın kışlık ihtiyacını karşılıyoruz hem de artanı satarak gelir elde ediyoruz"

Samanın tonunun bu yıl 2 bin liradan satıldığı belirtildi.