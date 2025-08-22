Hesaplara yatırıldı! Çiftçiye 86,5 milyon lira destek ödemesi yapıldı
Çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 86,5 milyon lira bugün hesaplara yatırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, 86,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Bakanlık, NSosyal hesabından, bugün yatırılan destek kalemlerine ilişkin görselle şu paylaşımda bulundu:
"86 milyon 455 bin 219 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Görselde, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği 81,6 milyon lirayla en büyük meblağ oldu.
